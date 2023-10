Els sindicats proposen un topall de 8 euros per metre quadrat

Andorra la VellaEls sindicats han fet arribar un seguit de propostes al voltant de l'habitatge aprofitant la reunió que ha tingut lloc aquest divendres del Consell Econòmic i Social (CES). En el document que ara patronal i el Govern han d'analitzar s'inclou una proposta perquè s'estableixi un preu de referència per als pisos de vuit euros el metre quadrat, de tal manera que els habitatges que es lloguin per sobre d'aquest topall estiguin gravats a raó de cinc euros per euro de més, amb la qual cosa, tal com ha destacat el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, "això faria que un pis que ha d'estar a 800 euros i el volgués llogar a 1.500 euros no li sortiria a compte de cap de les maneres llogar aquest pis a aquests preus".

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha valorat que aquesta proposta concreta de l'USdA pot ser "difícil d'aplicar, ja que ja tenim la intervenció dels contractes de lloguer, que ara continuem mantenint" però ha afegit que de totes maneres es valorarà i ha celebrat que hi hagi altres accions proposades, com per exemple, que hi hagi terrenys cedits per les administracions sobre les quals es pugui construir. "És bo que es posin aquestes qüestions sobre la taula i que hi hagi aquest diàleg" ha dit. Al seu torn, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha manifestat que "no ens podem fixar només en un preu" perquè aquestes penalitzacions haurien de ser "conseqüents" i que potser el que caldria seria establir una "forquilla", pel fet que caldria tenir presents les diferents tipologies d'habitatge.