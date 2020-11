El sistema fiscal andorrà, 20è en competitivitat en un rànquing de 191 països

Andorra té “un sistema fiscal competitiu”, com demostra un estudi centrat en la fiscalitat que han de suportar les empeses i que situa el Principat en el lloc 20è d’un total de 191 països analitzats. Així ho han explicat el ministre de Finances, Eric Jover, i el director del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, en la roda de premsa que ha servit per exposar els resultats de l’anàlisi de l’indicador ‘paying taxes’, un subindicador del ‘doing business’ del Banc Mundial. L’anàlisi determina que una empresa mitjana d’uns 60 treballadors suporta una fiscalitat d’un 26,5% (per sota de la mitjana del 40,5%); que tarda unes 135 hores en fer els tràmits (la mitjana és de 234) i que ha de fer uns deu pagaments a l'any (la mitjana són 23). I pel que fa a l’indicador sobre la post-presentació (és a dir, els tràmits posteriors al pagament) és del 77,4 sobre 100, sent la mitjana del 60,9. És en aquest darrer apartat on des de Finances es considera que cal fer més èmfasi. “Estem molt satisfets amb la posició obtinguda però volem continuar sent competitius”.

En base a aquestes dades Jover ha destacat que “l’ estructura fiscal del país pot ajudar a atreure inversió” estrangera i creu que s’han de comunicar aquestes conclusions de cara a l’exterior. De fet, un dels objectius de l’estudi, ha remarcat, és “tenir una visió objectiva i externa” del sistema fiscal del país i poder fer una comparativa amb la resta de sistemes fiscals per comprovar “les fortaleses i febleses” del model andorrà, al mateix temps que ha de permetre “publicitar” aquesta competitivitat.

L’anàlisi es fa en base a una empresa fictícia d’uns 60 treballadors, amb unes condicions específiques i és una avaluació que ha dut a terme PWC. Jover ha volgut incidir en el fet que òbviament aquestes característiques que marca l’estudi no són homologables a tot el teixit econòmic del país però ha reivindicat el seu interès.

Tal com s’ha esmentat, es tenen en compte quatre indicadors com són la càrrega tributària; el t emps per complir les obligacions fiscals; el número de pagaments que cal fer i els mecanismes a seguir després de la post-presentació. Pel que fa als pagaments, els deu que s’han de fer a Andorra estan molt per sota de la mitjana global de 23 i també dels 10,9 de mitjana de la Unió Europea i els països EFTA. Quant a les taxes que han de suportar les empreses, el 26,5% andorrà està també per sota de la mitjana global del 40,5% i també del 38,9% de la Unió Europea i EFTA i, de fet, Andorra estaria en la línia de països com Dinamarca o Irlanda. Pel que fa al temps per complir amb les obligacions tributàries, les 135 hores d’Andorra estan també molt per sota de les 234 de mitjana global i de les 161 de la Unió Europea/EFTA. I on Andorra ha de millorar respecte de la mitjana europea és en l’indicador post-presentació, que se situa en 77,4 sobre 100, quan a Europa és del 83,1 sobre 100.

“A partir d’ara s’han de fer millores per reduir els processos posteriors als pagaments”, ha incidit Hinojosa. En aquest sentit, el ministre de Finances ha recordat que “dins la reforma fiscal” que el Govern avalua s’han d’incorporar alguns dels aspectes que es deriven d’aquest estudi, com l’agilitat dels tràmits administratius i també la digitalització. En aquest sentit, ha concretat que les devolucions poden ser un dels aspectes sobre els quals es poden aplicar millores. Aquestes conclusions, ha afegit Jover, també es faran arribar als comuns ja que precisament en el marc de la modificació de la llei de finances comunals poden haver-hi aspectes que es poden aplicar per fer-hi optimitzacions.