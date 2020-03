Un 'software' andorrà per conèixer el progrés de la Covid-19

BeBigData, una empresa andorrana especialista en Big Data i en transformació digital, ha creat un software en línia i en temps real que permet veure l'evolució de contagis de la Covid-19. L'eina permet visualitzar, amb tota mena de detall, el nombre d'infectats, així com les morts que ha produït el virus a tots els països. D'altra banda també permet conèixer el nombre d'altes efectuades així com la ràtio d'altes en pacients en comparació a les defuncions. Així, serveix per saber de primera mà si incrementen els casos de contagi i ajuda a fer un pronòstic del rumb que pren la malaltia.