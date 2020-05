La solució per controlar el distanciament social a la feina

El retorn escalat a la feina de milers de persones les pròximes setmanes, està obligant les empreses a preparar les seves instal·lacions i pensar en solucions que permetin controlar el distanciament social dels seus treballadors. El contacte constant entre empleats a les oficines pot ser un focus important de contagi i ja hi ha empreses que estan oferint mecanismes per convertir els espais laborals en entorns lliures de coronavirus. Una d’elles és Enzyme, que forma part del grup Pyrénées, i que ha dissenyat la tecnologia Cowin-19, amb la qual es pot fer una lectura anònima dels contactes de les persones que hi ha dins d’una empresa i, en cas que una persona sigui positiva, la informació es revela al departament de vigilància de la salut de l'empresa perquè aquest posi en marxa el seu pla de prevenció.

Els treballadors tenen l’opció de descarregar-se una aplicació mòbil als telèfons de l’empresa o posar-se un penjoll o una polsera amb bluetooth. Quan comencen la seva jornada laboral, la app o el dispositiu bluetooth registra, de forma segura, aquelles persones que han mantingut un contacte pròxim durant la seva activitat. Les dades es registren sense informació personal i funcionen a través de codis d’identificació xifrats i en cap moment es comparteix la ubicació de les persones.

Segons Enzyme, aquesta nova tecnologia permetrà les empreses tenir un espai de treball saludable, garantint el funcionament de la companyia minimitzant les baixes associades a la Covid-19. A més, l’aplicació permet fer un seguiment de l’estat de salut dels treballadors i crear plans de prevenció per evitar un brot de contagis.