Les solucions que proposa la restauració als territoris veïns

La restauració no només veu perillar el seu futur immediat a Andorra on, recordem, les mesures que restringeixen l'activitat del sector són més laxes que les adoptades pels països veïns. Propietaris de bars i restaurants i les entitats que els donen suport i cobertura s'han organitzat tant a Espanya com a Catalunya per trobar solucions de consens que no acabin d'ofegar al sector.



A Barcelona, aquest dimarts alguns dels grans noms de la restauració del país veí, com Ferra Adrià, els germans Roca o Carme Ruscalleda, s'han reunit amb el gremi per analitzar la situació i consensuar propostes: demanen obrir des d'aquest divendres tant interiors com exteriors del restaurant, i que a les terrasses no hi hagi límit d'aforament. També reclamen poder servir sopars i que el toc de queda comenci més tard. Recordar que a Catalunya, fins al 23 de novembre, hi ha toc de queda a partir de les 22 hores i fins les 6 del matí.



A Lleida, la Cambra de Comerç i la Federació d'Hostaleria han presentat una prova pilot que rebaixa substancialment les pretensions sorgides de Barcelona. A Ponent, el sector demana que els deixin obrir entre setmana, de dilluns a divendres, i respectant el toc de queda per garantir la seguretat. Amb un aforament del 50% tant dins com fora del local però sense el servei de barra.



El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, en declaracions a TV3, ha dit que “s'ha vist en altres territoris que la restauració no ha condicionat els contagis”. Saltó es referia, sense mencionar-la, a Madrid, on a diferència del que es fa a Catalunya, els bars i restaurants continuen oberts i el toc de queda comença a mitjanit. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha parlat de "solucions imaginatives" i ha deixat ben clar que el tancament de l'hostaleria és "impensable". Malgrat aquesta política laxa, les dades de les últimes setmanes mostren una millora en els casos de coronavirus a la capital espanyola. Amb les dades oficials, a Madrid l'evolució en catorze dies era al setembre de 467 casos amb capacitat d'infecció sobre 100.000 habitants i a Catalunya era de 196. Ara, al novembre, a Catalunya s'enfila fins als 810 mentre que a Madrid ha baixat fins als 373. Si bé és cert que les dades madrilenyes s'han d'agafar amb pinces, entre d'altres motius, perquè es van deixar de fer els PCRs als contactes asimptomàtics d'un cas positiu, i, per tant, són casos que no es comptabilitzen.

França, amb les pitjor xifres d'Europa

França ja és el país d’Europa més tocat per la crisi sanitària, amb 1,8 milions de casos de coronavirus. Encara no han arribat al pic de contagis de la segona onada i continuen amb el país confinat i establiments, bars, restaurants i també comerços, tancats. Un problema informàtic, a més, dificultaria la valoració que el govern ha de fer sobre l’eficàcia del segon confinament, que va iniciar-se el 30 d’octubre i que hauria de durar fins a l'1 de desembre si no s'ha d'allargar. Dissabte l'Assemblea Nacional va aprovar la pròrroga de l’estat d’emergència sanitària fins al 16 de febrer. “La pressió és molt forta, amb el 85% dels llits d’hospital ocupats. Ja s’han començat a desprogramar les cures no urgents”, assegurava el titular de la cartera de Salut, Olivier Véran, en roda de premsa.



A Andorra, restauradors i Govern negocien des de dilluns una sortida consensuada a l'atzucac actual. Per afegir pressió, hi ha convocada aquest divendres una concentració davant de l'edifici administratiu de l'executiu per protestar per la situació actual.