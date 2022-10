Speaker's Corner: èxit empresarial a través dels valors personals

Andorra la VellaLa competència i la productivitat ja no són suficients per triomfar en el món empresarial. Així ho explicava Joan Josep Vergé Oms, l'entrenador emocional expert en Apoderament i Mindfulness que aquest dijous a les 19.30 hores durà a terme la conferència 'Els valors: base de l'èxit' a l'Hotel Roc Blanc. Una xerrada que s'emmarca dins el cicle Speaker's Corner destinada als empresaris conscients. Segons Vergé, doncs, la identitat de l'empresa, actualment, es construeix sobretot a partir de tot allò que té a veure amb els valors corporatius. Valors que, tal com comenta Vergé, ens han de permetre "apropar-nos i diferenciar-nos". De fet, l'entrenador emocional comenta que, treballant aquests aspectes un negoci aconseguirà enfortir els vincles entre els seus treballadors i alhora desmarcar-se d'altres empreses gaudint d'una identitat pròpia i arribant a assolir una personalitat singular.

Com a punt de partida, Vergé parteix dels valors personals que, segons ell, són aquells que determinen la forma de comportar-nos i actuar a la nostra vida. "Ells són com les llavors de la nostra ànima, ja que reflecteixen la nostra personalitat i actitud de vida" afirma l'expert en apoderament. "Tot valor en l'àmbit personal ens pot ajudar a referenciar-nos per saber cap a on hem d'anar" afegia Vergés. Ara bé, és en l'àmbit col·lectiu que Vergé assegura que aquests valors permeten cohesionar els equips. "Jo proposo que utilitzem els valors com a codi de referència. A partir d'aquí podem fer un pla d'acció i superació personal. Passa el mateix amb un equip: quan ets conscient dels valors que tens, és quan pots començar a treballar" assegura el conferenciant. Vergé està convençut, doncs, que aquest és el camí per a millorar la confiança, la competència, l'eficiència i les sinergies d'un equip.

Vergé, de fet, suggereix, com a recurs, descobrir quins són els valors de cada empresa mitjançant un joc de cartes. Més concretament, a través de la gamificació: una metodologia que té com a objectiu motivar mitjançant l'ús d'elements de joc. Serà així, a través d'aquesta tècnica, que desenvoluparà la conferència d'aquest dijous. "Parlaré primer dels referents i, al final, acabarem fent una partida de valors" avançava amb relació a la xerrada. "Aquesta tècnica tant es pot aplicar a gerents, caps de comptabilitat, equips de màrqueting, directors..." comentava mentre afegia que "qualsevol equip, sigui esportiu o corporatiu, ha de tenir uns objectius, que seran el codi de referència".

Un altre aspecte clau segons Vergé, és el fet que els valors, per damunt de tot, s'han de pactar. "Imposar-los és un error" afirmava rotundament l'entrenador emocional. Amb relació a aquest fet, Vergé assegurava que no hi ha cap distinció clara per a definir quins són els bons o els mals valors. "Els bons valors d'equip serán aquells que l'equip esculli" deixava clar. "El fet important és descobrir de què disposa l'equip, activar-ho i potenciar-ho" afegia. És per això que Vergé utilitza una partida de cartes per a descobrir quins són aquests valors.

Per altra banda, Vergé exposa que una cultura i una imatge corporativa més sòlida i sobretot diferencial serà allò que, des del màrqueting, ajudarà les empreses a vincular-se millor amb els seus clients. Uns clients que, cada vegada més, s'identifiquen amb la figura del consumidor conscient. "Fins no fa gaire l'èxit econòmic determinava l'èxit empresarial. Avui hem d'anar més enllà. Hem de tenir èxit social a través de la vinculació" assegurava Vergé. És per aquest motiu que moltes empreses ara tenen en compte el fet de desvincular-se de l'especulació, es proposen col·laborar amb projectes solidaris o amb causes benèfiques. "Quan una empresa és conscient dels seus valors, pot construir un relat" destaca Vergé tot deixant clar tots aquests aspectes estan vinculats amb el màrqueting i l'storytelling. "A partir d'aquí, podrem fer una política de recursos més completa i adaptar-nos als nous temps" afegia. A tall d'exemple, Vergé explica que actualment existeixen les qualificacions B Corp, uns certificats que premien aquelles empreses que treballen a partir d'una economia més inclusiva, sostenible, i per a totes les persones del planeta.