Speakers'Corner: afrontar la ruptura de parella a través del mètode 'Sphere Reset'

Escaldes-EngordanyUna situació de ruptura de parella, la major part de les vegades, va lligada a un elevat malestar psicològic. De, fet, es tracta d'un llarg procés que provoca molt dolor emocional a les persones afectades i una sensació de buidor que es pot manifestar com un dol o una sensació d'abandonament. Hi ha mil maneres, de fet, d'enfrontar-se als cinc estadis que els experts han identificat quan es produeix una pèrdua, ja que existeixen mil històries d'amor i desamor. Però tot allò que uneix el fet de passar per la negació, la ira, la negociació, la depressió i l'acceptació és l'existència d'una ferida. Una ferida que, tal com explica la terapeuta Susana Teixidó, és important reconèixer.

És precisament per aquest motiu el cicle de debat Speakers'Corner ha programat pel pròxim 13 de maig de 10 a 14 hores el taller de sanació 'Com afrontar el trencament de la relació de parella. Eines per a gestionar la separació i viure novament l'amor'. Una activitat que conduiran la mateixa Teixidó i la terapeuta Antonia Farreras i que es desenvoluparà a partir de tècniques en mètode 'Sphere Reset'. "El taller està dirigit més aviat a aquelles persones que es troben al moment posterior d'haver afrontat una ruptura. Un espai en què s'ha d'aprendre a gestionar aquest buit" detallava Teixidó.

Tal com detalla la terapeuta -qui acumula una experiència de més quinze anys en l'àmbit de les constel·lacions familiars- la tècnica Sphere Reset està basada en l'energia quàntica i consisteix, a grans trets, a reiniciar la nostra memòria per eliminar totes les capes que portem i anem acumulant. "Es tracta de fer un inicialització de totes aquelles coses que no ens permeten continuar evolucionant amb la nostra vida, com emocions que s'han quedat estancades" assenyalava Teixidó mentre afegia que la finalitat de l'activitat consisteix a netejar el camp emocional, prendre consciència d'on es troba la persona afectada i donant eines per aconseguir afrontar la situació. "El taller és bastant instantani. La gent surt més connectada amb si mateixa emocionalment" indicava Teixidó.

Teixidó, de fet, comentava que el taller és molt emocional i que, en moltes ocasions, l'activitat ha acabat fent aflorar les llàgrimes dels participants. "Es tracta d'un procés profund. Està bé gestionar-ho amb les paraules, però, a vegades, no n'hi ha prou" apuntava la terapeuta. "Simplement, allò que fem és anar a buscar quin és l'origen de la ferida perquè la persona en qüestió pugui començar a treballar" detallava la terapeuta.