Speakers'Corner: allibera l'ombra de l'inconscient amb Valeria Berisso

Andorra la VellaLa terapeuta holística Valeria Berisso visitarà aquest dissabte 15 d'abril l'Hotel Roc Blanc d'Escaldes-Engordany per a impartir el taller 'Allibera l'ombra del teu inconscient'. Berisso, en aquest esdeveniment que s'emmarca dins del cicle de debat Speakers'Corner, proposa una activitat per aprendre a reconèixer les ombres, treballar amb elles per integrar-les, i així aconseguir ser més lliures i obrir-nos a l'abundància.