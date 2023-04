Speakers'Corner: ioga facial, bruxisme i autogestió de l'estrès

Escaldes-EngordanySi escrivim les paraules 'ioga facial' al buscador de Google, moltes de les notícies que apareixen a la pantalla principal estan relacionades amb rutines de bellesa que contenen conceptes com ara 'antiaging', 'resultats per a rejovenir' o 'efecte lífting'. Ara bé, aquesta tècnica, encara desconeguda per gran part de la població, té altres aplicacions més enllà del fet d'exercitar els músculs de la cara per obtenir un aspecte més juvenil. Aquesta vessant més anònima és la que donarà a conèixer Laura Garcia en el marc del proper taller programat pel cicle de debats Speakers'Corner, que tindrà lloc el pròxim 19 d'abril.

Garcia, especialista certificada en ioga facial des de fa cinc anys, acumula certa experiència en aquest camp i ja ha dut a terme diverses xerrades i ha assessorat nombrosos pacients a través d'aquesta tècnica. Ara bé, Garcia ho ha fet sempre enfocant la pràctica des del punt de vista de la salut. "El ioga facial pot ajudar a alleugerir dolors" assegura l'especialista. "Un massatge preventiu pot evitar que, més endavant, ens hàgim de medicar, per exemple, per un maldecap" afegeix Garcia.

Segons Garcia, de fet, tota la zona de la cara, el coll i les espatlles va acumulant certa tensió al llarg del dia. Una pressió que, sovint, pot acabar manifestant-se en forma de bruxisme. "La gent es pensa que no és així, però existeixen diversos estudis que demostren que, en un grau o un altre, tots patim bruxisme" destaca l'especialista, que defensa la pràctica d'aquest tipus de massatges de descompressió i relaxació facial. "Al final es tracta d'autogestió de l'estrès" apunta Garcia.

En el marc del taller que programa Speakers'Corner -obert a un públic de totes les edats- Garcia proposarà una sèrie d'exercicis que qualsevol persona pot aplicar-se a la seva rutina facial diària. "No és necessari fer-los cada dia. Tot depèn de l'estil de vida que portem i de l'estrès que podem arribar a acumular" assenyala. En aquest sentit, l'especialista en ioga facial insisteix que, per a fer-los no cal cap instrument especial. "Utilitzem les pròpies mans, però sempre amb un oli, un sèrum o una crema hidratant" detalla. "No volem que el massatge sigui contraproduent" adverteix mentre afegeix que, com a complement, també es pot fer ús un rodet de massatge Jade o una pedra Gua Sha.

Garcia, de fet, lamenta que, en l'àmbit comercial, encara es relacioni el ioga facial amb una pràctica per aconseguir resultats d'efecte lífting. "Jo he assessorat des de mares que estan preocupades pels seus fills, persones que porten la fèrula del dentista, fins a gent que simplement té curiositat per la relaxació facial. El ventall és molt ampli" deixa clar.