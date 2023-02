Summit Art & Innovation confirma una segona edició amb més presència d'actors internacionals

Andorra la VellaLes jornades Andorra Summit Art & Innovation van posar punt final a la primera edició aquest dissabte 25 de febrer. Malgrat que ja s'ha expressat la voluntat de millorar en alguns aspectes, com ara el poder de convocatòria, la direcció ja ha decidit aprovar la celebració d'una segona edició l'any vinent. "Primer toca descansar, però ara que tindrem més de rodatge, volem preparar la següent amb més idiomes i més encarada a la comunitat internacional" assegurava la seva directora Carolina Abril mentre destacava que també hi haurà cabuda pel català. "Per descomptat també volem programar unes jornades íntegrament amb l'idioma oficial del país" afegia.

Tot i que la valoració en general del certamen és positiva i la seva directora en destaca aspectes com el gran suport que han manifestat les empreses i les diverses relacions que han sorgit entre els actors, Abril també reconeixia que la primera edició no ha aconseguit complir amb tots els objectius plantejats. "Programar-ho durant la setmana de Carnaval ha estat una mica complicat, però treballarem de valent en la segona edició. Volem millorar i créixer" deixava clar Abril. "Volem reunir més conferenciants, sobretot del sector internacional" afegia la directora tot puntualitzant que també els agradaria ampliar l'esdeveniment a més espais d'Andorra.

Pel que fa a les taules rodones, Abril celebrava la participació de la banca andorrana i haver pogut abordar i analitzar temes d'actualitat com la llei d'actius digitals o el futur de la blockchain. "El feedback dels assistents ha estat bastant positiu" assenyalava mentre apuntava que, per exemple, era la primera vegada que l'emprenedor Alejandro Salomundo venia a Andorra. "Ens hem sentit molt recolzats per part de la premsa i els patrocinadors" ressaltava.

Les jornades Andorra Summit Art & Innovation es van inaugurar el passat 23 de febrer a l'Auditori Nacional d'Ordino i durant quatre dies han acollit representants de diferents sectors dels actius digitals com Blockchain, Art Digital, Big Data, luxe i lifestyle i música. La taula rodona que va donar el tret de sortida a l'esdeveniment va ser "Andorra. Lleis d'actius digitals" presidida pel ministre d'Economia en funcions, Jordi Gallardo; el CEO d'Andbank, Carlos Aso; i el soci fundador d'Hereditas Abogados, Alain Uribeetxebaria.