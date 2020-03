Els supermercats habiliten espais amb materials de papereria

Els supermercats han començat a habilitar prestatgeries amb material bàsic de papereria i impressió, en virtut de l’autorització del Govern perquè els establiments que habitualment també venen aquests articles ho puguin oferir a la secció d’alimentació.

El permís de l’executiu se circumscriu a petit material com llibretes, paper, retoladors, bolígrafs i altres elements de papereria que necessiten moltes persones que han de teletreballar i també els estudiants que segueixen les classes de manera virtual des de casa. També està permesa la venda de recanvis com cartutxos de tinta per impressora.

Les comandes són nombroses tot i que força clients no poden comprar totes les coses que busquen o necessitarien. En l’espai habilitat al supermercat de Pyrénées, per exemple, només s’hi troben un centenar de les més de 7.000 referències que s’ofereixen normalment a l’FNAC.

Aquesta limitació, que es dona a tots els establiments autoritzats del país, fa que des de diversos sectors empresarials es continuï demanant que s’autoritzi la venda en línia amb lliurament a domicili per altres mercaderies com petits electrodomèstics, tecnologia, electrònica, llibres, joguines, tèxtils per la llar com llençols i altres bàsics com roba interior o pijames.