Els supermercats, més buits del que és habitual

La por pel brot del coronavirus de mica en mica es va establint al Principat, ja que alguns establiments dedicats a la venda de productes alimentaris estan apreciant un increment de les vendes per sobre del que és habitual, fins al punt que alguns dels prestatges estan més buits del que tocaria, sobretot en el cas del caldo, la farina i la pasta. De moment, es pot trobar de tot, però en algun cas hi ha menys gènere del que és costum.

Segons alguns encarregats de supermercats consultats per l'ARA Andorra, asseguren que aquest increment de vendes s'ha fet notar aquesta setmana, i alerten que de cara al cap de setmana "pot ser pitjor" i per això, en previsió, estan fent més comandes del que és habitual. Pel que fa als productes més demandats, destaquen la curiositat que s'hi troben tant els productes frescos com les conserves.

Cal recordar que a Espanya en algunes ciutats la situació és crítica. A València, per exemple, molts supermercats estan pràcticament buits. En aquests casos, el producte que més ràpidament s'esgota són les garrafes d'aigua, conserves, llet, pasta, caldo i productes de neteja com el lleixiu.

El gel vola

D'altra banda, segons fonts properes a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, han comunicat que han arribat a apreciar com alguns visitants de pacients ingressats han sostret de forma reiterada gels desinfectants ubicats a les habitacions. Davant d'aquests fets, el centre mèdic ha decidit retirar temporalment de les habitacions aquest tipus de productes.