El tabac resisteix la crisi del coronavirus

La clara caiguda de l’activitat econòmica també s’ha vist reflectida en la disminució dels ingressos per importacions en la duana andorrana. Malgrat una tendència genèrica en la reducció de les taxes registrades, el tabac seria un dels productes que millor resisteix la crisi del coronavirus. Tal com fa públic l'informe mensual del ministeri de Finances, el mes d'abril passat, ‘ Tabacs i succedanis de tabac fabricats’ va aconseguir 5.553.319 d’euros en ingressos per passar la frontera, respecte als 7.200.664 d’euros del març o els 7.628.530 d’euros del febrer. Si es té en compte la baixada en picat dels beneficis aportats per les taxes d’altres productes, es pot considerar el tabac com el gran supervivent. En el cas dels ingressos per importacions de vehicles automòbils, s’ha passat dels 740.263 euros del gener als 39.134 euros de l’abril; pel que fa als combustibles fòssils, si fa tres mesos les taxes de la duana aconseguien 4.686.668, a l’abril només van registrar 358.012. I encara un últim exemple més vinculat al consum del turisme: abans d’esclatar la crisi sanitària, els ingressos per importacions de perfumeria i cosmètics era de 266.811 euros davant els 31.427 aportats el mes passat.

651x366 Gràfica del ministeri de Finances. / GOVERN D'ANDORRA Gràfica del ministeri de Finances. / GOVERN D'ANDORRA

Creixements anecdòtics

Només en alguns casos puntuals -gairebé anecdòtics- s’ha produït un augment de beneficis a la frontera. Els productes vinculats als teixits per a confecció, teixits especials i fibres tèxtils vegetals han aportat més diners en taxes davant la demanda de teles per confeccionar mascaretes i bates necessàries per fer front a la Covid-19. Així, els articles de teixits de confecció han passat de registrar 19.651 euros en impostos al febrer a 89.299 euros a l’abril. En relació amb aquest augment, també els productes vinculats a la indústria química han estat dels pocs que han aportat beneficis a la duana. Al febrer i el març es van aconseguir 22.825 i 25.517 euros respectivament, davant els 78.633 euros de l’abril.

Globalment, els 99 productes catalogats per la duana han acumulat un benefici de 7.136.239,75 d’euros a l’abril, el que representa gairebé la meitat del que es va ingressar el mes anterior (12.842.872,47 euros). En alguns casos, hi ha productes que han tingut zero ingressos en taxes a l’abril respecte als mesos anteriors.