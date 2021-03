El 2020 es tanca amb un salari mitjà de 2.160 euros, un 0,7% més que el 2019

Andorra la VellaD'acord amb les dades acumulades durant l'any 2020, el salari mitjà s'ha situat en 2.161,90 euros, fet que equival a una variació positiva del 0,7% respecte del mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és el comerç al detall, llevat de vehicles de motor, amb un +4,1%. El sector que presenta la variació negativa més destacable és l'hoteleria, amb un -4,0%. D'aquesta manera, segons ha fet públic aquest dijous el departament d'Estadística, la mitjana d'assalariats durant l'any passat va ser de 38.463 persones, un 3% menys comparat amb el 2019. El sector que presenta un increment més destacat és el d'indústries manufacturares (5,9%). En canvi, el sector que presenta un decrement més destacat és l'hoteleria (15,3%).

D'altra banda, el nombre d'assalariats al país durant el mes de gener, segons dades avançades, és de 37.514, fet que representa una variació negativa del 12,9% respecte del mateix mes del 2020. La massa salarial se situa en els 79.681.136 euros, una xifra que suposa una variació negativa del 12,1% en relació amb l'any anterior. Pel que fa al salari mitjà avançat s'eleva fins als 2.124,04 euros, mentre que el salari medià se situa en els 1.666 euros. La variació del salari mitjà avançat respecte del gener del 2020 és del +0,9%, mentre que la del salari medià és del -2,1%.

Segons les dades semi-definitives del mes de desembre de l'any passat, el nombre total d'assalariats és de 37.899 persones, fet que representa una variació negativa del 12,4% respecte del mateix mes de l'any anterior, en què va haver-hi 43.276. La massa salarial total del desembre és de 104,86 milions d'euros, amb una variació negativa del 7,5%. El salari mitjà durant aquest termini es va situar en els 2.766,91 euros, un 5,6% més respecte de l'any anterior. Quant al salari medià, es va situar en 1.867,33 euros, el que representa un 67,5% del salari mitjà.

Així doncs, durant el darrer mes del 2020 hi havia un total de 4.445 assalariats (4.248 al mes de novembre) afectats pels ERTO arran de la Covid-19, i han vist complementat el salari percebut per l'empresa amb l'aportació econòmica per part del Govern. Cal destacar, a més, que l'increment del nombre d'assalariats més destacat durant aquest termini correspon al sector d'activitats sanitàries i veterinàries i serveis socials (+6,3%). El sector que presenta un decrement més destacat és l'hoteleria, amb un -40,6%.