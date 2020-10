El tancament de Punt de Trobada ja té data definitiva: 30 de novembre

La família Cachafeiro, arrendatària del Punt de Trobada, ha difós un comunicat aquest divendres al vespre, per mitjà del qual anuncia el tancament definitiu del centre comercial el proper 30 de novembre. “En execució de la sentència pronunciada pel Tribunal Unipersonal de la Batlle, esdevinguda ferma, EXECO, SAU i CORI, SAU entren en període de liquidació final i desallotjaran definitivament el centre comercial E. Leclerc Punt de Trobada el proper 30 de novembre de 2020”, diu el comunicat, que apunta que els òrgans judicials no han concedit el termini que havien sol·licitud, fins al 28 de febrer del 2021, “per evitar que els 350 treballadors del centre no es quedessin sense feina a les portes de Nadal”.



Els arrendataris lamenten no haver pogut arribar a un acord ni la família Mallol, propietària dels terrenys on hi ha el centre comercial, ni Pyrénées, que en seran els nous explotadors.