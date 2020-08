La targeta guanya l’efectiu

Tot i no estar prohibit, des de l'inici de la pandèmia en la majoria d'establiments i botigues del país es recomana pagar amb targeta de crèdit. La por a un possible contagi de la Covid-19 a través de monedes i bitllets –malgrat que el mateix Banc Central Europeu ho ha desmentit– ha potenciat el pagament "plastificat".

Segons el Banc d'Espanya, la retirada d'efectiu en els caixers registrava els darrers mesos una caiguda de fins al 20% respecte al mateix període de l'any passat. Una xifra que en cas d'Andorra podria ser similar, segons les fonts consultades per l'ANA Economia. La seva caiguda encara va ser més acusada durant el confinament, quan l'ús de diners en metàl·lic va caure fins a un 60% i va cedir tot el seu protagonisme a les targetes de crèdit, que molta gent utilitzava només quan feia compres en línia.

Un altre dels factors que ha influit en la caiguda de l'efectiu és que la majoria de bancs andorrans i espanyols han potenciat els seus serveis per internet durant l'emergència sanitària, i molts pagaments que es feien amb bitllets per finestreta, ara s'efectiuen a través de la xarxa. Ara bé, els experts també assenyalen que fer servir més la targeta no vol dir que els consumidors hagin gastat més, sinó que petits pagaments abans fets en efectiu, ara també es fan amb tarjeta.