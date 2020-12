Un terç de la plantilla del Punt ja ha contactat amb Pyrénées

Una tercera part de la plantilla que fins fa poc treballava al Punt de Trobada ja ha contactat amb Grup Pyrénées. L’equip de recursos humans ha entrevistat més de 150 persones, i s’espera que abans que acabi l’any es puguin entrevistar al voltant de 200 persones més. Ja s’han concretat les primeres incorporacions i està previst que a partir de començament de l’any vinent se’n vagin fent més de manera progressiva fins a la reobertura. Cal recordar que el nou projecte crearà 500 llocs de treball.

Per facilitar i agilitar que els exempleats interessats en treballar en el futur projecte comercial puguin lliurar els seus currículums i rebin la informació laboral i orientació professional escaients, Pyrénées ha informat que a partir del dia 14 té previst obrir tres oficines de recursos humans. S’ubicaran a Sant Julià, al despatx central de grans magatzems a Andorra la Vella i al gener està previst que se n’obri una tercera a la Seu d’Urgell, aquesta darrera per facilitar el contacte amb treballadors transfronterers. Estaran obertes de dilluns a divendres de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, de manera ininterrompuda. Per accedir-hi caldrà demanar cita prèvia a través de Whatsapp al telèfon 648 455.

La reobertura, en tres o quatre mesos

Si bé no s’ha informat de la data exacta de la reobertura del centre, fonts coneixedores del projecte han explicat que es farà “en la màxima brevetat possible” i “dins els primers tres o quatre mesos de 2021”. De fet, els treballs d’enderroc, reforma, actualització i embelliment de l’edifici està previst que comencin l’endemà mateix que Pyrénées rebi les claus. “S’han contractat les empreses que han de fer aquests treballs i està tot a punt perquè es comenci la reforma dimarts vinent”, han assegurat les mateixes fonts.

Aquesta reforma afectarà principalment a l’interior de l’edifici, àrea comercial, zones de serveis, aparcament i magatzems. En aquest sentit, el nou operador del centre no té previst dur a terme canvis significatius en la façana ni en la fesomia exterior de l’immoble, més enllà de nous elements d’embelliment i de marca.