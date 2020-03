Un total de 43 empresaris demanen un crèdit tou

Un total de 43 empreses o autònoms han tramitat ja la sol·licitud per poder gaudir de les ajudes ( crèdit tous) que el Govern ja ha activitat per poder fer front al funcionament de l'empresa, com per exemple, els pagaments dels salaris. Ara ha començat l'anàlisi tècnica d'aquestes demandes. El ministre portaveu, Eric Jover, ha manifestat que li consta, però, que el volum d'empreses que han iniciat aquest procés per demanar les ajudes són superiors a aquesta quarantena. També ha reiterat que la voluntat del Govern és que hi hagi la "màxima informació" sobre aquests ajuts i, així, aquest mateix dijous a través de la pàgina web d'Actua s'oferirà un seminari en què es donaran les claus sobre aquestes ajudes.

El ministre també ha posat en relleu que els empresaris tenen al seu abast els números 180 i 188 per poder plantejar els seus dubtes i ha afegit que si les persones tenen dificultats per fer els tràmits en línia poden demanar cita prèvia. Jover ha reiterat el fet que aquests ajuts volen "ajudar al màxim els empresaris" i garantir, sobretot els pagaments dels salaris, i ha recordat que des de l'executiu ja es treballa en més ajudes que es podrien tirar endavant en cas que l'aturada de l'activitat s'hagi de mantenir durant un termini llarg i també, "pensant en l'endemà" de la represa d'aquesta activitat, ja que ha recordat que no podrà fer-se de cop. En aquest sentit, ha manifestat que s'avança en el treball amb organismes com el Banc Central Europeu.

I precisament sobre la situació dels assalariats, el portaveu de l'executiu ha posat en relleu que el registre per a empleats que han estat acomiadats ja té 165 persones inscrites, 115 de les quals eren temporers o persones amb contractes amb una durada definida i lligada a la temporada d'hivern i altres 50 amb un contracte indefinit. El ministre ha destacat que cal estudiar aquests casos amb la voluntat que es pugui "desenvolupar polítiques més afinades per a l'acompanyament d'aquestes persones" i en aquest sentit ha incidit en la voluntat de l'executiu d'estudiar la flexibilització de les condicions per rebre la prestació d'atur.

Jover també s'ha referit a la situació dels temporers i ha concretat que tenen inscrites 1.564 persones que han accedit a l'espai que l'executiu havia habilitat al seu web perquè poguessin exposar la seva situació i ha emfasitzat que Afers Exteriors i Turisme treballen per organitzar el retorn d'aquestes persones als seus països d'origen.

El portaveu del Govern també ha parlat dels diferents decrets que s'han publicat aquest dimecres al BOPA, com el que prorroga l'aturada de l'activitat per un termini indefinit. Ha destacat que cal apostar encara per aquesta mesura fins que les dades sanitàries permetin decretar el retorn de l'activitat sense risc de la progressió de contagis i, per tant de saturació dels recursos sanitaris. També ha celebrat que tant FEDA com Andorra Telecom hagin anunciat rebaixes en les tarifes i que les altres distribuïdores elèctriques també s'hi sumin.

Pel que fa al calendari escolar (aquest dimecres s'ha anunciat la s uspensió de la Prova Oficial de Batxillerat), Jover ha destacat que "en funció de com avanci" la crisi sanitària caldrà avaluar-hi canvis, tot i que ha incidit que de moment es manté com estava previst.

Jover també ha detallat que s'ha obert un nou expedient a una empresa que funcionava tot i la prohibició de no fer-ho i ha anunciat que ja s'ha acordat un expedient sancionador a una farmàcia per preus abusius. S'enfronta a una multa d'entre 3.000 i 6.000 euros.

També ha explicat que s'obriran comptes a totes les entitats del país perquè els ciutadans puguin fer aportacions per a la compra de material sanitari i per ajudar els col·lectius més vulnerables. Això sorgeix arran de les iniciatives solidàries que ho han proposat al Govern. També s'habilitarà el número 828 amb el qual es donarà dos euros per cada missatge.