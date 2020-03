Un total de 206 persones notifiquen el seu acomiadament

Fins a 206 persones s'han inscrit ja al registre creat per l'executiu per notificar que han estat acomiadades. Concretament, 54 d'aquestes tenien un contracte indefinit, i 152 de durada determinada, tal com ha informat el ministre portaveu, Eric Jover, que ha afegit que s'estan "contactant individualment" totes aquestes persones per "verificar les casuístiques" en què han tingut lloc aquests acomiadaments.

Jover també ha destacat que en només dos dies ja han estat 218 les empreses o autònoms que han demanat una ajuda dins el programa de crèdits tous i que aquestes peticions sumen 50 milions d'euros. Ara s'estan analitzant aquestes demandes, a les quals es vol donar la màxima celeritat perquè puguin servir per donar "liquiditat" a les empreses de manera immediata. Davant les demandes sorgides aquest dijous, tant des de la Confederació Empresarial Andorrana ( CEA) com des de la Unió Hotelera, de més accions econòmiques, Jover ha recordat que precisament la llei òmnibus ja pretèn ajudar els empresaris tant amb el pagament de la part empresarial a la CASS com amb els crèdits tous perquè puguin fer front a certs pagaments, com per exemple els salaris; ha reiterat que la voluntat del Govern és "estar al costat del teixit empresarial", tot i que ha manifestat que s'ha de ser conscient del fort impacte que tindrà aquesta crisi sanitària. "Tots en sortirem tocats, cap sector quedarà salvaguardat", ha afirmat contundentment, i ha afegit que que cal garantir que sigui el màxim de sostenible per a tots. Aquest divendres mateix, ha afegit, mantindran una reunió telemàtica amb el sector hoteler per analitzar les seves demandes.

Jover ha destacat que, precisament, el telèfon 188 ha rebut moltes trucades relacionades amb qüestions laborals i que el 180, el telèfon habilitat per a l'atenció a les empreses, n'ha rebut 470, amb la qual cosa han decidit reforçar amb més efectius aquest servei d'atenció.

El portaveu de l'executiu també ha manifestat que el Govern ha decidit una nova emissió de deute que correspon a un refinançament. Serà per valor de 125 milions a dos anys i amb un interès del 0,75%. Ha desvinculat, però, aquesta emissió de la crisi actual i ha recordat que es tracta d'una emissió que vencia ara.

Finalment, cal destacar que la policia ha aixecat una nova acta de sanció d'una empresa que estava funcionant tot i la prohibició de fer-ho.