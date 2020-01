Les trampes als videojocs, un negoci multimilionari

El món dels videojocs és un dels sectors que obté més beneficis econòmics a escala mundial. D'entre tots els vessants disponibles, els de rol en línia, coneguts també com a MMORPG, són els que tenen un públic més fidel al llarg del temps, ja que per avançar cal mantenir una interacció constant amb altres jugadors. Un exemple de videojoc de rol i a la vegada socialitzador seria el conegut i èxit de vendes des de fa més de quinze anys, 'World of Warcraft', de l'empresa Blizzard Entertainment. La complexitat d'aquests videojocs és tan elevada que per poder gaudir de tot el contingut es requereixen anys, amb una dedicació d'entre quatre i sis hores diàries. Davant aquest fet i per aprofitar-se de la impaciència d'alguns jugadors per arribar al màxim en el menor temps possible, diverses empreses han vist un negoci rodó que consisteix en vendre objectes i monedes virtuals que s'utilitzen en els videojocs a canvi de diners reals. Aquestes empreses, ubicades en territori asiàtic, mouen xifres que oscil·len entre els 20.000 i 30.000 euros diaris.

Empreses com 'Igamegold', per oferir servei als clients, utilitzen programes que permeten jugar de forma automàtica sense la presència d'una persona física davant de la pantalla (Bots), per la qual cosa estan connectats 24 hores al dia sense interrupció, un fet que suposa una clara avantatge sobre els altres jugadors que no poden dedicar-hi tantes hores. Un dels casos més impactants es va produir en el videojoc 'Entropia Universe', on un jugador va pagar 600.000 dòlars (més de mig milió euros) per una casa virtual. Val a dir com a curiositat que, poc després, els administradors de videojoc es van assabentar de les trampes que aquest jugador va dur a terme i van expulsar-lo del servidor per sempre, per la qual es va veure obligat a crear-se un nou compte i començar des de zero, perdent tot el que tenia anteriorment i amb 500.000 euros menys al seu compte bancari.

Des de Blizzard Entertainment recalquen que el fet de contractar aquests serveis és una "forma d'alterar la normalitat en l'experiència del jugador", per la qual cosa es consideren "trampes" i suposen l'expulsió permanent del jugador que contracta els serveis i del que els ofereix. D'altra banda, l'empresa explica que es troben en una situació "complicada", ja que el que és il·legal dins del videojoc no ho és a la vida real, "no hi ha cap llei que ho prohibeixi, només les nostres polítiques", expliquen. També asseguren que el fet d'eliminar els comptes automatitzats que ofereixen serveis de venda de productes en línia no suposa "cap problema", ja que diàriament se n'esborren i automàticament se'n tornen a crear de noves. "Ells no perden res, l'únic perjudicat és el jugador real".