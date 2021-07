La transformació digital de les empreses: un canvi tecnològic o cultural?

Andorra la VellaAndorra travessa un procés de transformació i diversificació econòmica que la irrupció de la Covid-19 no ha fet més que accelerar. Les empreses andorranes estan apostant per implementar models de transformació que els ajudin a aconseguir l'agilitat i l'alt rendiment que necessiten des del punt de vista organitzatiu. En aquest context, són moltes les consultories estrangeres especialitzades en aquest camp que estan oferint els seus serveis al Principat. Una d'elles és ActioGlobal, una empresa amb seu a Barcelona que ha liderat el procés de transformació tecnològica de companyies com Danone, Unilever, Grifols, Infojobs, Fotocasa, entre d'altres. Tal com ha explicat la seva directora general, Anabel Obeso, en aquests moments estan fent "l'assessorament digital de negocis andorrans vinculats al turisme, el 'retail', la banca i negocis vinculats als serveis; alguns ja els hem acabat i d'altres estan en desenvolupament i també hem notat un creixent interès d'altres empreses pels nostres serveis".

En el marc de l'Horitzó 23, el pla amb el qual el Govern andorrà ha marcat el camí cap a una economia cada vegada més basada en la innovació, la ciència i la tecnologia, Obeso considera que Andorra ha d'aprofitar l'experiència d'altres països europeus, "que ja van fer aquest procés fa uns anys", i no cometre els mateixos errors. "Les empreses han de tenir un full de ruta clar sobre com volen que sigui el seu procés de digitalització i quins objectius tindrà, perquè quan a Europa es va començar la transformació tecnològica, es digitalitzaven coses que després no servien per a res, i pel camí es va perdre molt temps i diners", ha assegurat la directora general d'ActioGlobal. En aquest sentit, admet que Andorra està uns passos més enrere que la majoria de països del continent europeu, perquè "fins fa poc era un país una mica tancat i durant molts anys, en l'àmbit econòmic i empresarial, no va tenir la necessitat de transformar-se", i ha afegit que "Andorra té clar que s'ha d'obrir a l'exterior a escala empresarial i està decidit a captar negoci per no quedar-se amb la mateixa idiosincràsia de fa uns anys".

La tecnologia és el mitjà, no el fi

Més que una transformació digital, la pandèmia ha provocat la necessitat de fer una "transformació cultural" dins les empreses, assegura Obeso, i això significa "actualitzar les competències digitals dels treballadors i fer canvis en els estils de lideratge, el qual ha de ser menys jeràrquic i més col·lectiu, per ampliar la capacitat d'influir en els equips". La tecnologia, el que permetrà, és accelerar aquest canvi.

Els models que estan aplicant les empreses andorranes en la seva digitalització estan bàsicament relacionades amb la transformació organitzativa, que permet gestionar millor l'estratègia de negoci i que tots els departaments estiguin més coordinats. Segons conclou Obeso, "són sistemes que caminen cap a estructures més petites i més flexibles orientades directament al negoci". En definitiva, es tracta de realitzar les transformacions necessàries perquè l'ecosistema empresarial andorrà pugui competir en un món global en continu canvi; un món on els comportaments, gustos i expectatives dels consumidors demanden cada vegada més agilitat, precisió i eficiència.