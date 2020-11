Els treballadors del Punt de Trobada volen passar pàgina al 2020

El 2020 està sent un any especialment difícil per la majoria de treballadors, molts d’ells ja ex-treballadors, del Punt de Trobada. A la crisi sanitària i econòmica de la Covid-19, el col·lectiu professional d’aquesta gran superfície es prepara per afrontar una etapa que es preveu complexa fins que es reobri el nou projecte comercial de Grup Pyrénées.

Durant la primera onada de la pandèmia fins a 170 empleats dels gairebé 350 amb què comptava l’hipermercat lauredià van ser objecte d’un ERTO. Ara, i des de fa uns mesos, especialment les darreres setmanes, la plantilla s’ha anat aprimant i cada cop són menys els que resten en actiu. No en tots els casos els afectats han rebut una quitança que els satisfaci, segons manifesten alguns treballadors. Si bé a molts se’ls ha resolt de manera acordada la seva relació laboral amb l’actual Punt de Trobada, també s’han conegut algunes demandes per disconformitat en la forma o fons de l’acomiadament. Els que encara segueixen treballant no amaguen el seu malestar pel que consideren un final caòtic sobre el que planen desinformació i incerteses.

Grup Pyrénées compta amb la plantilla

L’escenari de preocupació que es viu entre treballadors i ex-treballadors del Punt de Trobada que no passa per alt al futur operador del centre. Tot el contrari, s’ha convertit en un dels temes més importats per al nou projecte. “La prioritat és reobrir tan aviat com sigui possible i oferir a tots els empleats que ho vulguin la possibilitat de reincorporar-se”, ha explicat un directiu del Grup Pyrénées. A mesura que s’acosti la reobertura, les mateixes fonts expliquen que s’aniran incorporant treballadors progressivament i que “de fet ja s’ha començat a contractar personal procedent del Punt i se’n seguirà contractant”.

Pyrénées té previst obrir una oficina d’informació i orientació laboral al mateix Punt de Trobada, un cop la família Cachafeiro lliuri les claus de l’immmoble, el proper 30 de novembre. Amb cita prèvia concertada, l’equip de recursos humans del grup reforçarà des d’aquesta oficina el procés de selecció, es definirà la tipologia i durada de les jornades laborals, s’elaborarà un calendari de formació i es planificarà la reincorporació de cada perfil professional fins a la reobertura del centre, que serà en els primers mesos de 2021.