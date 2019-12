Els treballadors del Punt de Trobada demanen la mediació del Govern

En un comunicat de premsa enviat aquest dijous, el comitè d'empresa del Punt de Trobada considera necessària una actuació "concreta i urgent de les autoritats per tal de mediar en un conflicte empresarial" que creuen que podria comportar "una greu crisi social i econòmica" que en primer terme afectaria, afegeixen, els empleats. En l’escrit enviat als mitjans de comunicació el comitè manifesta el seu "neguit i preocupació pel futur incert" dels més de 450 treballadors que actualment conformen la plantilla del centre comercial. En aquest sentit, destaquen que entre els empleats hi ha "famílies senceres i personal proper a l'edat de jubilació". Davant aquesta situació, fan una crida a la ciutadania a la "solidaritat i suport" i a assistir a la concentració convocada per a aquest divendres a les 8 del vespre al passatge Biscariet.

El grup Pyrénées ha reiterat aquesta setmana l’anunci que ja va fer fa uns mesos en el sentit que per al nou centre comercial faran falta al voltant de 500 empleats. D’aquesta manera, s’oferirà a tots els treballadors del Punt de Trobada la possibilitat que s’incorporin al nou projecte i que per tant puguin conservar un lloc de treball. Precisament el grup Pyrénées té previst posar en marxa pròximament un punt d'informació i orientació per atendre els treballadors del Punt que ho sol·licitin i acompanyar-los en la transició cap al nou projecte del centre comercial.

D'altra banda, Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), ha demanat que si es donés el cas que "treballadors del Punt de Trobada es quedessin durant un període de temps sense treballar, sigui Pyrénées qui ho compensi". Ubach ha destacat que la prioritat "és el benestar i la tranquil·litat laboral de tots els treballadors” d’aquest establiment.