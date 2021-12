Els treballadors de Pyrénées disposen de dos dies de permís retribuït a l'espera del resultat de TMA

Andorra la VellaDes de fa dues setmanes el Grup Pyrénées ha tornat a activar el protocol d'emergència sanitària per contenir la propagació de la Covid-19. A banda de l'aplicació de les mesures establertes pel Govern, com la realització de teletreball sempre que sigui possible, s'han establert reunions virtuals de seguiment, on està convocat el quadre de mànagers de la companyia amb l'objectiu de conèixer la situació periòdicament, informar dels protocols, compartir dubtes i inquietuds i definir línies d'actuació conjuntes. Cal destacar, com a mesura addicional de conciliació, la decisió de què en cas de presentar símptomes o ser contacte de positiu, els empleats del Grup Pyrénées tenen dos dies de permís retribuït a l'espera del resultat de TMA.

Així mateix, des del dilluns 6 de desembre s'ha reprès la realització de tests d'antígens als centres de treball. Aquestes proves, que igual que en anteriors pics de la pandèmia la companyia fa de manera gratuïta i voluntària als treballadors que s'hi vulguin sotmetre, han tingut novament una molt bona acollida.