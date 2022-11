Tres de cada quatre pisos venuts a The White Angel són a no residents

Andorra la VellaSón gairebé 200 habitatges, de les quals, més de 60 ja estan venudes, i els seus preus es mouen entre 317.000 i 1,15 milions d'euros. The White Angel és el projecte residencial de luxe més gran actualment en marxa a Andorra i l'impulsa OD Group, el hòlding empresarial de Marc Rahola Matutes.

La primera fase del projecte, 102 habitatges, va arrencar la seva venda fa poc més d'un any i ja es troba venuda al 60%. 63 unitats adquirides, en la seva majoria, per part de compradors espanyols —esportistes d'elit, joves executius, professionals liberals i algun youtuber—, però també en mans de francesos i italians. L'any vinent arrencarà la segona fase, altres 95 unitats.

El perfil de comprador, fins ara, i igual que va succeir en The White Angel Vaquèira, és fonamentalment nacional, amb una forta presència del comprador madrileny. Així, el 54% de les vendes realitzades fins avui porta segell espanyol, si bé entre els compradors també figuren francesos (19,7%) i andorrans (11,5%), a més d'italians, russos, belgues i alemanys. No vaig agafar britànics, com inicialment es preveia.

La inflació s'ha anat notant i des que va arrencar la comercialització fa un any, els preus han pujat entorn d'un 5%-6%. Thomas Kampfraat, executive managing director en Engel & Völkers Andorra, empresa que comercialitza com a màster broker The White Angel Andorra indica que els preus es mouen entre 317.000 i 1.115.000 euros, amb una mitjana entre 5.300 i 5.900 euros el metre quadrat.

A més, del total dels compradors, un 75,5% de les transaccions va ser realitzat per no residents al país i la resta per residents —tant de nacionalitat andorrana com d'altres nacionalitats—, l'interès de les quals varia entre l'ús vacacional —segona o tercera residència—, residència passiva i inversió. Aquests últims, per exemple, suposen el 31,1% del total dels compradors, sent els francesos i andorrans els qui dominen el perfil inversor, això sí, inversor individual, no grup d'inversors. La rendibilitat bruta, amb base en els preus del mercat immobiliari andorrà a setembre de 2022, pot oscil·lar entre el 4% i el 6%.