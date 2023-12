La tretzena paga bloqueja la negociació salarial

Andorra la VellaEls sindicats posen la tretzena com a condició indispensable per arribar a un acord amb la patronal pel que fa als salaris. La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) assegura, segons recull RTVA, que no poden assumir aquesta condició i aquest fet bloqueja el pacte pels sous de cara al 2024. Concretament, Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) s’obre a què la tretzena paga sigui implementada en 5 anys. Gerard Cadena, president de la CEA, addueix que aquesta mesura incrementaria els salaris i que, per tant, faria que la inflació augmentés. CEA i USdA es tornaran a reunir el dilluns per intentar arribar a un acord abans d’exposar el seu posicionament oficial en el Consell Econòmic i Social del divendres.