La tretzena paga dinamita les negociacions entre patronal i sindicats pels salaris

Andorra la VellaLa Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha donat aquest dilluns per finalitzades les negociacions amb els sindicats sobre l'actualització salarial per al 2024. Malgrat els esforços duts a terme per la patronal durant les últimes setmanes, l'acord definitiu no ha estat possible per la negativa de la part sindical a renunciar a la introducció de la tretzena paga obligatòria per a totes les empreses i tots els llocs de treball, perquè es tractaria d'una mesura inassumible per part del teixit productiu.

De fet, al llarg de les darreres setmanes, el president de la CEA, Gerard Cadena, s'ha reunit amb la vintena d'organitzacions empresarials sectorials que formen part de la Confederació per avaluar la possibilitat d'introduir una tretzena paga obligatòria i la resposta unànime ha anat en la línia d'inviabilitat de la proposta.

Tot i això, la CEA valora positivament el procés de diàleg i negociació dut a terme al llarg dels darrers mesos i vol manifestar les concessions i avenços que la patronal ha fet en aquest procés. En aquest sentit, Cadena ha volgut recordar que la posició inicial de la patronal consistia en regular l'augment del salari mínim, com s'havia fet fins al 2022, deixant que l'actualització de la resta de salaris es porti a terme per negociació entre les parts o segons el que s'estableixi en els contractes de treball o els convenis col·lectius d'empresa en cas que n'hi hagi.

Al novembre, la CEA va formular una segona proposta, amb la voluntat d'acostar posicions amb els sindicats, consistent en un augment del salari mínim equivalent a l'IPC + 1,5% i un augment dels salaris situats entre el salari mínim i el salari mitjà de cada sector productiu equivalent a l'IPC – 2,5%.

Davant la distància que encara separava les propostes sindicals i patronals (ja que la part sindical reclamava l'aplicació íntegra de l'augment de l'IPC a tots els salaris més la introducció d'una tretzena paga o l'augment equivalent repartit en els propers quatre anys), la patronal va formular una tercera proposta fa un parell de setmanes consistent en un augment del salari mínim de l'IPC + 1,5%, dels salaris situats entre el mínim i el salari medià equivalent a l'IPC, i dels salaris situats entre el salari medià i el salari mitjà equivalent a l'IPC -1,5%.

Aquesta darrera proposta representa una proposta de màxims per a la patronal, que dista molt de la seva voluntat inicial i que va molt més enllà del que proposen organitzacions empresarials anàlogues dels països de l'entorn europeu.

En aquest sentit, i vist l'impacte que aquestes mesures tindrien sobre la competitivitat empresarial, la CEA torna a reclamar -com ja ha fet en els darrers mesos- que des del Govern s'adoptin mesures per ajudar a gestionar millor aquest impacte: La primera és la cotització, de forma excepcional durant un any de les hores extres com a hores ordinàries a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social; fet que no representaria un menyscapte en el salari efectiu que reben les persones assalariades, però que sí que es traduiria en una reducció dels costos de personal de les empreses. La segona és la possibilitat de les empreses d'acollir-se al còmput horari trimestral, semestral o anyal, segons les normes i règims previstos a la legislació laboral, però sense la necessitat d'acordar la modalitat de còmput en un conveni col·lectiu.

Malgrat la manca d'acord global, la CEA considera que s'han acostat posicions en molts àmbits al llarg d'aquests mesos de negociació. En aquest sentit, la patronal s'emplaça a continuar treballant al si del Consell Econòmic i Social per disposar de més dades i de més informació que permetin adoptar posicions consensuades de cara al futur.