La Trobada Empresarial Iberoamericana escalfa motors

Andorra la VellaComença el compte enrere per a la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana, que se celebra a Andorra els propers 19 i 20 d'abril en el marc de la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern, amb el lema: 'Innovació per al desenvolupament Sostenible. Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus'. En l'esdeveniment, organitzat per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la Secretaria General Iberoamericana (Segib) i el Consell d'Empresaris Iberoamericans (CEIB), intervindran més de 100 ponents de la regió iberoamericana, entre autoritats, presidents d'organitzacions empresarials iberoamericanes, representants de destacades institucions i empreses, així com els màxims experts en diverses matèries.

La Trobada Empresarial Iberoamericana, que s'inaugurarà el dia 19, girarà al voltant de set eixos temàtics, que són un clar reflex dels reptes als quals ha de fer front la comunitat iberoamericana en el context post Covid. Durant les jornades, els ponents parlaran de la innovació empresarial com a pilar per a la recuperació; la sostenibilitat corporativa i les estratègies de creació de valor; l'energia i la transició ecològica: cabdals per a una sortida verda de la crisi; la transformació digital i la indústria 4.0: nous productes, processos i models de negoci; el repte de la recuperació del turisme per a la regió; la resolució de conflictes en el nou paradigma de desenvolupament sostenible; i la innovació i la tecnologia com a catalitzadors per a la igualtat de gènere.

La trobada culminarà amb el Conversatorio dels caps d'Estat i de govern, als quals es farà entrega de les conclusions dels diferents panells, recollides en un document de recomanacions per al seu trasllat a la cimera.

El programa preveu també, com és habitual, la XXXI Reunió de presidents d'Organitzacions Empresarials Iberoamericanes, membres del CEIB i de l'Organització Internacional de empleadors OIE, que enguany versarà sobre la situació econòmica i el paper de les cúpules empresarials en l'escenari de recuperació post Covid. En la sessió d'obertura intervindran els màxims representants de la CEA, la Segib, el CEIB i l'OIE, així com destacades autoritats del Govern.

Previ a la sessió de cloenda de la Trobada Empresarial, en la qual intervindrà el cap de Govern, Xavier Espot, i Felip VI, es procedirà al traspàs de la presidència pro tempore del Consell d'Empresaris Iberoamericans que recaurà en el president de la Confederació Patronal de la República Dominicana-COPARDOM, William Matías Ramírez.

Ponents

Hi participen empresaris de la talla dels presidents d'Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán; del Banc Santander Espanya, Luis Isasi; de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el CEO de Forces Elèctriques d'Andorra-FEDA, Albert Moles; el Board Member d'Andorra Telecom, César Marquina; el president d'honor de Velae Legal Group, José Antonio Alonso; el president de Mapfre, Antonio Huertas; el president de Motta International a Panamà, Stanley Motta; el president de l'Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals Espanyols-EGEDA, Enrique Cerezo; el president d'Audax Energia, José Elías; el president de el Grup Alquimara a Mèxic, Gilberto Marín; i el president de Banc Lafise de Nicaragua, Roberto Zamora; entre d'altres.

També hi intervindran la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el cap de Govern, Xavier Espot; i els 24 presidents d'organitzacions empresarials membres del CEIB.

Assistiran de forma presencial el president de l'Organització Internacional de empleadors-OIE, Erol Kiresepi; els presidents de la CEOE (Espanya), Antonio Garamendi; el president de CIP (Portugal), António Saraiva; i el president de Copardom (República Dominicana), William Matías Ramírez. Així mateix, participen el secretari general de l'OCDE, Ángel Gurría; destacades autoritats d'Andorra; i el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet.

Es comptarà també amb la intervenció de la consellera delegada de consell d'administració d'Iberdrola Espanya, Ángeles Santamaría; la directora d'Estratègia Global d'Afers Públics de Telefónica, Trinidad Jiménez; la CEO del Grup Arpa i presidenta del Pacte Mundial a Espanya, Clara Arpa; el CEO de la Fundació BBVA Microfinances a Espanya, Javier M. Flores; el CEO Mobile World Capital, Carlos Grau; el president d'Iberia, Javier Sánchez; la presidenta d’Inverotel, Encarna Piñera; el president del Centre Iberoamericà d'Arbitratge-CIAR, Javier Íscar; la presidenta de Orestia Mèxic, María Fernanda Garsa; la presidenta de Women in a Legal World, Marlen Estévez; i la CEO de AtheaDx de Sant Diego, l’andorrana Magda Marquet; entre molts altres.

En aquesta ocasió la Trobada Empresarial Iberoamericana, organitzada per Segib, CEIB i CEA, ha comptat també amb la col·laboració de la Federació Iberoamericana de Joves Empresaris-FIJE, que també seran presents en la trobada.

Inscripció

Les persones interessades en seguir la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana en línia, poden formalitzar el seu registre a través de la plataforma habilitada per a l'esdeveniment a

https://empresarialonline.eeib2021and.com/registro