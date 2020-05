El turisme massiu sobreviurà a la Covid-19

Un dels conceptes recurrents per explicar l’escenari econòmic que ha generat el coronavirus és el d’incertesa. I en el cas del turisme és total, perquè la pandèmia n’ha trastocat els fonaments. “El turisme de la Mediterrània es basa en la mobilitat i les aglomeracions, els punts que estan en joc en la situació actual”, explica el professor de geografia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Ivan Murray. El sector pressiona per aconseguir una reactivació ràpida, però el que marcarà el veritable inici de la recuperació serà la vacuna de la Covid-19. A partir d’aquí, “el turisme de masses tornarà”, diu el degà de la Facultat de Turisme de la UIB, Tolo Deyà. Queda saber quan es podrà reactivar del tot, i quins canvis patirà.

Pel que fa al futur immediat, la clau és la seguretat. “S’ha de fer molta feina per garantir-la per a residents, treballadors i turistes. No s’ha de començar la casa per la teulada: els destins han de ser segurs abans de promocionar-los”, explica Deyà. Calen protocols per als subsectors que formen part de la cadena de valors del turisme (hotels, restaurants, bars, autocars...), però també es reclama amb força una normativa europea per reactivar les aerolínies com més aviat millor. “Si la UE no facilita els desplaçaments, aquest estiu serà una catàstrofe i moltes empreses no aguantaran fins al 2021, incloses algunes de ben grans”, apunta el vicepresident del lobi turístic Exceltur, José Luis Zoreda. La Comissió Europea anunciarà les normes perquè torni l’activitat als aeroports el 13 de maig, segons va assenyalar el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Hi ha moltes esperances que el turisme local ajudi a obrir alguns establiments. “La recuperació serà per segments d’edat i per països i costarà que es facin estades llargues, però Catalunya compta amb un radi de 500 quilòmetres de gent que pot venir”, comenta el gerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià. Però aquesta perspectiva no és la mateixa a les Illes, tancades per mar i aire des del 18 de març. De fet, la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, va anunciar dimarts que ja hi ha contactes amb mercats emissors com l’alemany. I entitats com la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) preveuen que al juliol hi podria haver demanda per obrir establiments de manera esglaonada. Fonts d’aquesta patronal expliquen que, d’entre tots els mercats emissors, “Alemanya està en llocs de sortida”. “Va dues setmanes per davant d’Espanya, i això és molt de temps si ja som al maig”, diu Deyà. Turoperadors germànics com FTI i TUI estan preparats per reiniciar les operacions de seguida que sigui possible, i el govern alemany ha matisat la seva recomanació de no viatjar a Espanya: ara no descarta obrir-s’hi.

Mitjà i llarg termini

Pel que fa a les temporades 2021 i 2022, les previsions són de recuperació. Això sí, si encara no hi ha vacuna, serà condició sine qua non que la pandèmia estigui controlada. “El 2021 serà una temporada de progressió i el 2022 s’assolirà certa normalitat”, assenyala el president de l’Agrupació Empresarial d’Agències de Viatges de les Balears (Aviba), Xisco Mulet, que creu que les agències agafaran força. “Seran bàsiques perquè estaran al dia en protocols i tramitacions”, diu. Un factor que ajudarà a tirar endavant és que les destinacions de la Mediterrània, com Catalunya, el País Valencià i les Balears, “tenen molt treballats els canals de comercialització i una bona relació qualitat-preu”, apunta el consultor del sector Jaume Garau.

“Quan hi hagi vacuna o medicació tornaran les aglomeracions. El model no canviarà perquè és el que ha donat força al sector”, afegeix Garau. Però, encara que el turisme de masses sobrevisqui, no ho farà de la mateixa manera. La crisi del coronavirus ha accentuat la necessitat d’una activitat més sostenible i segura. “Passarà com amb les mesures de després de l’atemptat de l’11-S, que han perdurat”, diu Deyà. A més, “caldrà ser més empàtic amb la ciutadania i respectuosos amb l’entorn”, apunta per la seva banda Zoreda, que també recorda que el volum “és imprescindible perquè surtin els números”. Segons l’exconseller de Turisme del Govern Balear Celestí Alomar, “Europa imposarà un model de consum de menys petjada ecològica i, malgrat que les masses continuaran fent turisme, caldrà anar a xifres més raonables”.