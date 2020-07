"Els turistes encara són una mica reticents a sortir de vacances; tenen por"

Entre el 20 de març i el 25 de maig, les instal·lacions de l' Hotel Golden Tulip Andorra Fènix es van reconvertir en una residència per a la gent gran, evitant així que més d'una trentena de padrins del Cedre es contagiessin de Covid-19. Gairebé dos mesos després, els establiments de Daguisa reobren les portes per acollir, aquest cop, turistes i andorrans. El CEO de la cadena hotelera, Jordi Daban, ha admès en una entrevista a l' ANA Economia que malgrat haver posat totes les mesures de seguretat pertinents, "i les addicionals que fixa la marca internacional", els turistes "encara són una mica reticents a sortir de vacances", i afegeix, "tenen por".

Per exemplificar algunes de les mesures que han dut a terme per tranquil·litzar els turistes hi ha la de poder fer el 'check-in' i el 'check-out' de manera virtual, sense que hi hagi contacte amb el personal de l'hotel si no ho volen, o obrir la porta de l'habitació amb el telèfon mòbil per evitar tocar-la.

Per al pròxim dissabte i diumenge, Daban assegura que l'ocupació del Goden Tulip està al 70%. El CEO de Daguisa ha descartat aprofitar la tasca social que van fer durant dos mesos acollint els padrins del Cedre, per fer publicitat. "Ho vam fer perquè creiem que era el nostre deure", ha afirmat durant l'entrevista. Tot i això, ha afirmat que "ha estat un trasbals" readaptar l'hotel després que fos un centre sociosanitari. "Tot l'hotel es va sotmetre a un procés de desinfecció amb ozó; hem hagut d'arreglar algunes habitacions que van quedar malmeses per les cadires de rodes i d'altres que s'han repintat. Quan vam convertir l'establiment en residència vam desmuntar habitacions i vam treure mobiliari i també s'ha hagut de tornar a posar tot a lloc", ha detallat.