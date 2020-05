Els turistes podrien arribar abans del previst

El Govern treballa en nombrosos fronts per mirar d’assolir el més aviat possible el que s’ha definit com la ‘nova normalitat’. Juntament amb el front sanitari hi ha l’econòmic, que en les darreres setmanes s’ha focalitzat especialment en les fronteres. Les andorranes no és que estiguin tancades, el problema rau en que tot aquell que entri al país –exceptuant transfronterers, professionals del transport, personal sanitari i alguns casos justificats– ha de complir les mesures sanitàries establertes, entre les que hi ha una quarantena de 14 dies, cosa que fa recular els possibles visitants.

En el cas de persones procedents de França, tenen autorització del seu govern per moure’s a un radi de 100 quilòmetres, fins i tot fora del seu país. A la pràctica, això hauria de permetre que un veí d’Ax-les-Thermes, per exemple, pogués anar al Pas de la Casa. A l’hora d’entrar al Principat, però, se li recordarien les mesures que hauria de complir dins del país, i és precisament el confinament de 14 dies que fa que el visitant giri cua.

En el cas de visitants procedents d’Espanya tot plegat és més complicat, ja que les restriccions s’apliquen per províncies i regions sanitàries. Justament aquest dilluns el ministeri de l’Interior espanyol va prorrogar el tancament de les seves fronteres fins al 24 de maig, després de l’episodi de ciutadans francesos formant llargues cues per entrar a territori espanyol en el principi de la desescalada aplicada a França.

En mig d’un escenari generalitzat de mesures i excepcions que es van succeint tant al Principat com als països veïns, Andorra treballa per assolir el més aviat possible una ‘nova normalitat’ als passos fronterers. Els diferents sectors econòmics esperen que l’arribada de turistes es produeixi abans que vencin els terminis que s’han establert a Espanya com a França per permetre el trànsit de persones més enllà d’una regió sanitària, una província o 100 quilòmetres a la rodona. Diverses fonts consultades per l'ARA Andorra apunten, com a data aproximada, que Andorra podria començar a rebre turistes novament “a primers de juny, o potser una mica abans, a finals de maig” sempre d’acord amb el punt en que es trobi l’escenari epidemiològic.