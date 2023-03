La Unió Hotelera confia que la majoria dels 1.281 temporers puguin obtenir el permís de residència i treball

C. C. T. (ANA)

Andorra la VellaLa Unió Hotelera d'Andorra confia que la majoria dels 1.281 temporers que poden optar al permís de residència i treball decideixin demanar-lo. "És un atractiu per als treballadors, però el marge és molt petit i podem (el sector turístic i hoteler) passar d'anar bé i comptar amb tot el personal necessari o anar malament", ha explicat el director de l'entitat, Jordi Pujol.

Sobre aquesta qüestió, el Govern ha assegurat que el treballador temporer de la temporada d'hivern 2022/2023 es podrà acollir a la quota general de residència i treball si compleix amb totes les condicions del reglament de quota general, com a treballadors indefinits. El procediment per sol·licitar una autorització de residència i treball serà el mateix que es demana per a un nouvingut i les sol·licituds es podran presentar a partir de l'abril, moment en el qual es tanca el termini de sol·licituds per a la temporada d'hivern.

Pel que fa a aquesta possibilitat de consolidació dels permisos, Pujol ha assegurat que "l'única manera de tenir gent és que valorem aquesta gent i que s'integrin i tinguin ganes. Com a país és interessant que una sèrie de gent treballadora extracomunitària pugui establir-se de manera estable i pugui prestar els seus serveis de manera continuada i especialitzant-se en el sector".

Cal recordar que les condicions d'accés dels temporers a aquesta quota general en son tres: que hagin fet tres temporades a Andorra (consecutives o no) en la mateixa ocupació; o bé, que hagin estat dues temporades en la mateixa ocupació al país i acreditin un any mínim d'experiència prèvia; o bé, que hagin fet una temporada al Principat i acreditin dos anys mínims d'experiència prèvia.

D'altra banda, sobre la temporada d'estiu, el representant del sector hoteler ha explicat que amb "les quotes de treballadors comunitaris que permet la legislació contractar durant l'estiu no és suficient. No em preocupa l'any vinent, em preocupa aquest estiu. Si dels 1.281 temporers sols es decideixen quedar la meitat, llavors, el sector hoteler no podrem treballar aquest estiu, perquè amb els treballadors comunitaris no hi arribem".

En aquest sentit, des del Govern han explicat que es preveu obrir una nova quota d'estiu per aquest any, però, a diferència de l'estiu passat, els treballadors que vulguin optar a una autorització temporal per la temporada d'estiu 2023 no hauran d'haver estat titulars d'una altra autorització temporal en els darrers cinc mesos. A més, des de l'executiu recorden que per la quota d'estiu des del departament d'Immigració no es té en compte la nacionalitat per obtenir el permís.

És en aquest punt que l'opinió de l'UHA divergeix de la del Govern. Des del sector hoteler consideren que cal derogar, en lloc de suspendre temporalment com es va fer el darrer estiu, l'article 26.5 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració. "Hem de replantejar la política d'immigració, si volem caminar cap a un turisme 'selected'. Tots creiem que hem d'anar cap aquí, però cal adaptar les polítiques, per donar una continuïtat temporada rere temporada al sector i que aquest pugui progressar", ha afirmat Pujol.

Cal recordar que l'abril del 2022 el Consell General, a iniciativa d'un projecte de llei del Govern, va suspendre temporalment aquesta condició, permetent que els treballadors extracomunitaris amb les autoritzacions d'immigració temporals presentades l'any 2021 o el 2022 poguessin sol·licitar una nova autorització temporal sense passar cinc mesos des de la temporada anterior, possibilitant així encadenar contractes de treball per les temporades d'hivern i d'estiu. No obstant això, aquesta modificació acaba en finalitzar la temporada d'hivern 2022-2023, moment en el qual queda sense efecte la suspensió de l'aplicació de l'apartat 5 de l'article 26 de la Llei 9/2012.