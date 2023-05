Unnic entra al circuit dels millors guardons internacionals en restauració

Andorra la VellaDos mesos després de l'obertura, Unnic continua implementant iniciatives amb l'objectiu d'internacionalitzar la marca i l'oferta del projecte. El poder de convocatòria del primer torneig de pòquer celebrat recentment al Gran Casino d'Andorra, la bona acollida que està tenint la programació d'actuacions musicals i d'humor als diferents espais dedicats als espectacles en directe, així com l'èxit de l'oferta gastronòmica obren pas a nous reptes.

D'aquesta manera indiquen que a l'estrella Michelin del xef executiu d'Unnic, Nazario Cano, s'hi afegeixen ara dos nous objectius. El primer, posicionar l'establiment com un referent a Europa en el món dels vins. I el segon, assolir el mateix propòsit en l'àmbit de la cocteleria. En aquest sentit, dos dels professionals de l'equip optaran a sengles guardons que han de permetre a les diferents zones de restauració entrar a formar part d'una llista internacional de bars i restaurants capdavanters en el sector.

A mitjà termini, la voluntat és participar en el concurs 'The 50 Best Bar's' per tal d'entrar a formar part d'aquesta prestigiosa llista el 2024 o el 2025. També es presentarà candidatura a la competició 'World Class', que reconeix els millors coctelers del món. Tot plegat de la mà de Jesús Abia, fins fa poc el bartender titular del Ritz Mandarin de Madrid i actualment el màxim responsable de l'oferta en cocteleria d'Unnic.

Al seu torn, la sommelier del centre, Dolores Cano, opta a un reconeixement internacional gràcies a la participació en un concurs on, durant la passada edició, va obtenir la quarta posició. Es tracta de la competició que tria el millor sommelier de Ruinart mitjançant les habilitats dels concursants en identificar vins a cegues i el seu procés d'elaboració. La cita tindrà lloc el pròxim 2 d'octubre a Sant Sebastià.

Una carta de còctels innovadora

Sense perdre de vista el repte de sumar guardons, Unnic presentarà pròximament una carta de còctels amb segell propi. Jesús Abia explica en aquest sentit que a hores d'ara "s'estan estudiant quins seran els còctels que conformaran aquesta carta" i destaca que "la idea és que n'hi hagi al voltant d'una quinzena". El món de la cocteleria té cada vegada més seguidors i Abia, coneixedor dels gustos dels clients i de les tendències en aquesta àrea de la restauració proposa una carta innovadora en la qual cada dia introdueix noves i sorprenents creacions.