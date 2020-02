Els vehicles andorrans podran circular per les zones de baixes emissions de Barcelona

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha anunciat aquest dimecres en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que el departament de Transports facilitarà la documentació necessària per obtenir el certificat que permetrà als conductor circular per les zones de baixes emissions (ZBE) de l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En concret, el Govern ha aprovat la creació d’una tarifa de 5,80 euros per a la inscripció de vehicles andorrans al registre i 2,40 euros per a cada autorització diària per aquells vehicles que no compleixin els requisits i limitat a un total de deu viatges anuals. Aquestes tarifes s'han vist incrementades en 0,80 i 0,40 euros, respectivament, respecte als preus marcats a Barcelona, amb la intenció de cobrir els costos d’inscripció dels vehicles i transferència dels pagaments a l’AMB.

Per tant, en cas que compleixin les condicions marcades per l’AMB, els vehicles entraran positivament dins del registre i obtindran una autorització per circular per la ZBE durant dos anys. Amb tot, cal recordar que els vehicles que no compleixin els requisits podran circular per la zona sense cap tipus de restriccions tots els dissabtes i diumenges de l’any.

La zona de baixes emissions comprèn la capital catalana i també els municipis l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i part de Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat. Els vehicles sense autorització o sense el permís diari no hi podran circular de dilluns a divendres entre les 7 i les 20 hores.