Els vehicles andorrans ja es poden registrar a la zona de baixes emissions de Barcelona

Des d'aquest dimarts al matí es poden realitzar els tràmits per inscriure els vehicles en el registre que demana l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) per poder accedir a la zona de baixes emissions (ZBE) i, d'aquesta manera, poder obtenir els certificats o les autoritzacions diàries. Els tràmits s'han de fer al Servei de Tràmits del Govern i de moment no és possible fer-ho en xarxa, tal com han indicat el secretari d'Estat d'Economia, Eric Bartolomé, i el director d'Empresa, Comerç, Desenvolupament, Seguretat i Qualitat Industrial i Transport, Josep Pujol, qui a més, han indicat que en la web de Tràmits tan sols hi ha la sol·licitud a emplenar.

En aquest sentit, Pujol ha insistit en el fet no que es facilitarà cap dada personal a l'AMB, "tan sols dades del vehicle i el número de tràmit", i ha indicat que des del Govern actuaran com "gestors" de Barcelona. "El registre el fem nosaltres i no enviem cap petició". Per aquest motiu, ha afirmat que en un principi, en un màxim de 24 hores des del moment de la inscripció, es rebrà la validació. També han remarcat que tan sols des del taulell de Tràmits es podrà dur a terme la petició, ja que si es fa directament des de la web d'AMB, no es podrà fer.

El reglament del registre metropolità de vehicles obliga a tots aquells cotxes que desitgin accedir a la ZBE de Barcelona, entre les 7 i les 20 hores de dilluns a divendres laborables, a inscriure's en el registre. Tal com ja es va deixar palès en anteriors ocasions, les tarifes seran de 5,80 euros per a la inscripció al registre general per als vehicles que compleixen els requisits. Per altra banda, els vehicles més antics que no compleixen les característiques generals, "tindran dret a sol·licitar 10 autoritzacions diàries durant un any real des del moment d'inscripció al registre", segons ha declarat Pujol. El cost per cada una d'aquestes autoritzacions serà de 2,40 euros. Tot i així, fins a l'1 d'abril del 2020 no s'aplicarà el règim sancionador, el qual serà de multes a partir de 100 euros. La validesa de les autoritzacions és de dos anys i la renovació no és automàtica.

"L'únic requisit és estar registrat", ha remarcat Pujol, qui ha afegit que estan treballant amb la DGT per poder obtenir també l' adhesiu pels vehicles. "Vam creure convenient poder obtenir també el distintiu de la DGT, ja que és d'àmbit espanyol i pot ser que altres regions també estableixen aquestes restriccions". D'altra banda, vehicles de persones amb mobilitat reduïda, vehicles de transport col·lectiu de persones amb una discapacitat, ambulàncies o vehicles funeraris i particulars o transports col·lectius de persones que requereixin tractaments mèdics de forma periòdica també rebran una autorització per circular per la ZBE malgrat que no compleixin els requisits mediambientals. Pujol ha lamentat que ara per ara el Govern no pugui gestionar aquestes inscripcions i s'hagin de fer a part.

Finalment, des del Govern han manifestat que hi ha pocs motius per no fer aquest tràmit però també han demanat que els conductors que no hagin de desplaçar-se a les ZBE entre setmana, "facin el registre més endavant per no saturar l'administració". Per tant, han recordat que els vehicles que no compleixin els requisits podran circular sense restriccions els caps de setmana, els festius i durant la nit dels dies laborables.