Uns 116.000 vehicles han entrat al país durant la primera setmana de vacances

Les previsions d'entrada de vehicles al Principat entre el 23 de desembre i el 6 de gener era de 159.000 vehicles. Durant la primera setmana d'aquestes vacances de Nadal, ja han entrat al voltant de 116.000 vehicles al país, 76.000 ho han fet per la frontera del riu Runer i uns 40.000 per l'accés del Pas de la Casa. Des de Mobilitat asseguren que, amb aquestes xifres de la primera setmana, és possible que quan es tanquin les dades definitives, si la climatologia acompanya, siguin superiors a les que havien previst en un principi.

En aquest sentit, es preveu que l'entrada i sortida de vehicles per les dues entrades al país sigui constant i es generin cues a primera hora del matí i a la tarda/vespre per la visita de turistes que no pernocten al país. D'altra banda, en el trànsit intern també es veuran complicacions que poden generar retencions durant l'obertura i el tancament de pistes, sobretot en poblacions com Encamp.

D'altra banda, també hi haurà complicacions a la part alta de l' avinguda Fiter i Rossell durant els dies 30 i 31 de desembre i el dia 2 de gener, a causa del tall del carril de pujada entre les 8 i les 18 hores. Dos agents de circulació donaran pas alternatiu a la zona, on s'hi estaran duent a terme treballs d'estabilització del talús a la zona de l'esllavissada provocada per les pluges d'aquest final de desembre.

Ocupacions similars a l'any anterior

Des de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) es mostren molt satisfets amb l'ocupació d'aquesta primera setmana de vacances de Nadal, ja que són "xifres en sintonia amb l'any anterior" i, fins i tot, calculen que passat Reis, l'ocupació total pugui estar un 2 o 3% per sobre gràcies a la bona temporada de la neu. A més, declaren que el repunt del mercat rus i del mercat espanyol ha ajudat a assolir aquests números d'ocupació, que preveuen, que un cop passat festes, se situïn en un 85% a nivell general.

Carles Ramos, president de la UHA, es mostra optimista, ja que tot i el poc marge de millora que hi ha en aquesta darrera setmana, preveu que l'ocupació pugui pujar en 1 o 2 punts perquè encara estan entrant reserves d'última hora. En aquest sentit, ha confirmat que el dia fort va ser el dissabte dia 28 de desembre en què l'ocupació va ser superior al 90% en totes les parròquies a excepció d'Encamp que es va situar al voltant del 85%. Tot i que l'ocupació ha disminuït en aquests dies, la darrera nit de l'any es preveu que es torni a situar en un 85%.