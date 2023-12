Les vendes dels vols entre Andorra i Mallorca superen les expectatives

Andorra la VellaGairebé s’han exhaurit els bitllets dels primers vols de la nova ruta de l’aeroport d’Andorra-la Seu amb Mallorca i no fa ni un mes que es va anunciar la posada en marxa de forma oficial, segons informa RTVA. De fet, hi ha freqüències en les quals ja no queden places. Els vols dels mesos de gener i febrer ja han exhaurit, en algunes dates concretes, les 72 places disponibles. Cal recordar que hi haurà quatre vols setmanals, dos d’anada i dos de tornada. Des de l’Agrupació Empresarial d’Agències de Viatge de les Balears s’espera que la freqüència es pugui consolidar i tingui garantida la continuïtat.