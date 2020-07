"La venta de pintallavis ha caigut un 90% i la de rímel s'ha incrementat un 70%"

El 2020 serà un ‘annus horribilis’ per a gairebé tots els sectors economics dels país. L’aturada de l’activitat comercial durant el confinament ha fet trontollar les previsions de les empreses per a aquest any i els ha capgirat del tot els números. En el cas de Pyrénées, el seu director general adjunt, Ivan Armengod, assegura en una entrevista a l'ANA Economia que “s’està treballant perquè el període que queda fins desembre l’economia de la companyia es pugui equilibrar” i afegeix que “venim d’una època molt crítica i ara ens queda viure uns mesos difícils”. Des dels grans magatzems s’admet que el 2020 serà un any sense beneficis, “però tampoc s’entrarà en pèrdues”, i s’estan desenvolupant noves àrees de treball, com el comerç en línia, per encarar amb força el 2021.

El cert és que malgrat tenir una visió més aviat previnguda, algunes seccions de Pyrénées han crescut els darrers mesos. A més de registrar més compres a les àrees de cuina i electrònica, s’han produït alguns fenòmens anecdòtics –però del tot lògics– com que “la venda de pintallavis ha caigut un 90%i, en canvi, la de cosmètica d’ulls, com el rímel o les ombres, ha augmentat un 70% entre els nostres clients”, detalla Armengod.

La darrera enquesta de satisfacció que el grup Pyrénées va fer als seus empleats destacava la confiança com el valor més vinculat a l’empresa. El resultat no sorprenia ningú tenint en compte que va ser l’única gran companyia del país que no va fer ni un sol Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). Malgrat ser un grup format per 1.200 persones, la majoria de les quals van quedar inoperatives amb el tancament de l’activitat econòmica, no es va aplicar cap mesura laboral que perjudiqués els empleats. Segons Armengod, “a més de la responsabilitat social que teníem amb l’equip, vam veure que si tancavem del tot la nostra activitat, després ens costaria molt més reobrir, així que vam dividir el temps en un 50% de vancances i un 50% de permís retribuït”. El cos d’assumir aquests dies era millor si es tenia en compte la possibilitat de poder tornar a l’activitat comercial passades unes setmanes, com va ser el cas.

Pyrénées assegura que en cap moment va pensar en les pèrdues econòmiques que li suposaria aquesta decisió i sí en el benestar dels seus. I el temps va demostrar que s’havia pres la decisió correcte: quan l’àrea d’alimentació del grup es va veure desbordada per l’alta demanda d’abastiment dels ciutadans, el 90% dels treballadors es va oferir voluntari per donar un cop de mà, malgrat que en aquell moment la possibilitat de contagiar-se era alta. Perquè a vegades, els guanys no es compten només amb diners.