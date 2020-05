El viral que il·lusiona l’Andorra post-coronavirus

Les activitats comercials reprenen la normalitat aquest dilluns. Els sectors de l'hoteleria, el comerç al detall i a l'engròs i els equipaments esportius i culturals, entre altres, tornaran a obrir les portes, això si, amb mesures de seguretat sanitària per protegir clients i treballadors de la Covid-19.

Hores abans que es produeixi el desconfinament generalitzat, Pyrénées ha llançat un vídeo que s’ha fet viral i on es dona la benvinguda a la fi de les restriccions més severes que s’han viscut arran de l’emergència sanitària. Un muntatge audiovisual on es recorda com de dur, llarg, avorrit, esperançador o intens ha pogut ser el confinament, depenent de cadascú.

Els grans magatzems obriran la totalitat de les seccions i àrees comercials a partir de demà dilluns de les 9 del matí i fins a les 8 del vespre. Ho faran així cada dia tret dels diumenges, que el tancament serà a les 3 de la tarda, ha explicat a l’ANA Economia, Ivan Armengod, director dels grans magatzems i adjunt a la direcció general del grup. Armengod ha destacat que “es prendran un seguit de mesures de seguretat, que a banda de les bàsiques de desinfecció i neteja dels espais, contemplen també l’habilitació d’elements per a facilitar i garantir una mobilitat segura a dins de l’establiment”. En aquest sentit “hi haurà portes només per entrar i altres només per sortir o es limitarà el nombre d’usuaris en un mateix ascensor”.

Pel que fa a la restauració, i donat que els serveis de bufet lliure han estat prohibits, Armengod ha avançat que “el restaurant de la tercera planta també reobrirà, si bé ho farà sota la fórmula del menú diari i amb àpats per emportar-se”. El directiu ha recordat que, igual que la majoria de comerços al detall del país, Pyrénées reobrirà amb rebaixes de fins al 50%.