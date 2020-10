La xifra d'aturats del mes de setembre davalla un 11,4% respecte de l'agost

La xifra de persones que es trobaven a l’atur a finals del mes de setembre continuen l’evolució a la baixa des que el mes de juny es va assolir el màxim històric. D’aquesta manera, el mes es va tancar amb 810 persones a la recerca de feina, la qual cosa representa un 11,4% menys que el mes d’agost, quan el total era de 914 persones.

Així ho ha exposat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que ha afegit que s’ha incrementat el volum de persones que estaven inscrites a Ocupació per obtenir una millora laboral. Així, es passa de les 548 del mes d’agost a les 615 del setembre. El ministre també s’ha referit als llocs de treball oferts a través d’Ocupació, que al mes de setembre han experimentat una davallada del 8,1% respecte del mes d’agost, situant-se en 708, i un descens de l’1,7% si es tenen en compte les dades del 2019. Pel que fa a les persones que han trobat feina durant el mes de setembre, cal destacar que 69 han estat contractades a través del Servei d’Ocupació, 38 de les quals en el marc del programa específic per al sector públic i entitats socials de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària. A més, ha indicat el ministre, 195 persones també han trobat feina pels seus propis mitjans.

Altra dada facilitada pel ministre posa en relleu que a finals del mes de setembre hi havia 184 beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària, 53 de les quals decretades pel Govern i 131 corresponents a les ajudes ocasionals per desocupació arran de la situació de pandèmia. També ha concretat que per fer front a aquestes prestacions el Govern hi ha destinat 103.204 euros al mes de setembre.

El ministre ha destacat que és “una bona notícia” que s’hagi reduït a gairebé la meitat la xifra d’aturats respecte del mes de juny i ha afegit que s’espera que aquesta reducció continuï, especialment durant la temporada d’hivern, tot i que ha reconegut que els mesos d’octubre i novembre poden ser complicats pel que fa a l’increment de desocupats.

Gallardo també ha destacat que a finals del mes de juliol la xifra d’assalariats s’elevava a 37.488 persones, una dada lleugerament inferior a la del mateix mes del 2019 (-2,5%) i similar a la que es donava el 2018.