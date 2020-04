Jover espera que el turisme de proximitat reactivi l'economia un cop se superi la crisi sanitària

Malgrat que el turisme serà un dels sectors fortament afectats per la crisi sanitària i posterior crisi econòmica, el ministre portaveu, Eric Jover, ha reconegut aquest dimarts que destinacions de proximitat, com és el cas d'Andorra per als ciutadans d'Espanya i França, podran veure's "reactivades". Perquè aquest fet sigui una realitat, des del Govern s'ha assegurat que en el futur els turistes triaran aquelles destinacions que hagin gestionat de manera correcta la crisi sanitària i hagin implementat diferents dispositius de seguretat. Així doncs, Jover ha reconegut que d'ara endavant s'haurà de reformular el missatge d'Andorra Turisme amb la voluntat "d'activar els mercats de proximitat". Aquestes declaracions se sumen a les que aquest matí ha fet a Catalunya Ràdio el cap de Govern, Xavier Espot, en què assegurava que el Principat depèn, en gran part, dels turistes dels països veïns.



Durant la seva intervenció, el titular de Finances també ha fet un balanç de les primeres hores de reobertura econòmica. En aquest sentit, ha recordat que els inspectors de comerç i els agents del Cos de Policia estan treballant activament per garantir el compliment de les recomanacions del Govern als comerços i, en aquest sentit, ha informat que s'ha obert un expedient a un local que estava oferint serveis 'take away' sense tenir l'autorització pertinent. A més, davant la preocupació envers l'increment del preu de determinats productes, des de l'executiu s'ha assenyalat que "s'han detectat molt pocs casos" i que, alguns d'ells, són a conseqüència dels increments dels propis proveïdors dels establiments. Una altra dada assenyalada per Jover han estat les xifres registrades de mobilitat interna, que registren un 3% més respecte a les registrades aquest dilluns i un 61% menys respecte del 2019.



Quant al fons solidari, el portaveu del Govern ha informat que ja s'han recaptat més de 2 milions d'euros i, pel que fa a les aportacions a través del telèfon mòbil mitjançant el número 828, s'han rebut més de 26.000 missatges.



D'altra banda, també s'ha indicat que el titular d'Economia, Jordi Gallardo, s'ha reunit aquest dimarts amb els membres del Consell econòmic i social per explicar com queda definit finalment el segon paquet de mesures econòmiques. Gallardo ha mostrat davant els actors econòmics el compromís del Govern per donar suport als empresaris, assalariats i autònoms garantint el 100% de les plantilles malgrat que s'hagin hagut d'afrontar alguns ERTOs. El titular d'Economia ha demanat unitat davant d'aquesta situació. A banda, Jover ha posat en relleu que l'administració central només ha emprat una part dels fons d'Andorra Telecom i FEDA per si fessin falta recursos més endavant. Tot i això, ha reconegut que la situació financera del país serà delicada per enguany i també durant el 2021.