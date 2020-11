L’Abarset desapareix per sempre

L’Abarset, un dels restaurants i locals d’oci més emblemàtics i concorreguts del país, especialment durant les temporades d’esquí, ha desaparegut per sempre. Situat a peu de pistes al Tarter, en els darrers anys havia estat un dels punts neuràlgics de l'après-ski d’Andorra.

En el seu lloc s’hi construirà una promoció immobiliària de pisos de luxe. La propietat dels terrenys els tenia llogats a Ensisa però fa temps havia comunicat a la societat la rescissió anticipada del contracte per tal de desenvolupar un nou complex residencial que ocuparà tota la zona que fins la passada temporada ocupava l'Abarset, la seva terrassa i l'aparcament.

Ensisa ha anunciat que està treballant en un emplaçament alternatiu per a un nou Abarset al sector del Tarter per donar una “segona vida” a l’establiment. L'objectiu és que pugui estar el més a prop possible d'on ho estava l’anterior, tot i que a causa de la crisi sanitària el retorn d’aquest emblemàtic local d’oci no té data.