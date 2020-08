Acomiaden dues treballadores d'una residència de Terrassa després que es fes viral un vídeo en què vexaven una àvia

"Obre ja la puta boca, home!", "Que no entens que la pastilla te l'has de prendre? Doncs mira, si no te la vols prendre, no te la prenguis, home ja, la puta pastilla!". Són les expressions que llança una treballadora de la residència Mossèn Homs de Terrassa donant la medicació i el menjar a una àvia del centre, mentre una companya ho grava amb el mòbil entre riures de totes dues. El vídeo, publicat a les xarxes, s'ha fet viral.

En fer-se públiques les imatges la direcció de la residència ha acomiadat les treballadores i els ha obert un expedient disciplinari. Les ja extreballadores van gravar el maltractament i el vídeo s'ha difós a través de les xarxes socials. A més, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra i ha anunciat que es personarà a les actuacions judicials que es puguin endegar a partir d'ara.

El vídeo comença amb una de les auxiliars d'infermeria, que és qui grava les imatges, rient pels comentaris de la seva companya, que està donant menjar i les medicines a una de les àvies del centre, a qui no es reconeix en les imatges, que està estirada en un llit. "Elisa, que mengis, home!", se sent dir a aquesta treballadora mentre la noia que mira a càmera riu.

La infermera que està donant el menjar i les medicines a l'anciana és conscient de la gravació de la seva companya i es gira cap a la càmera: "No soc així, eh, que consti, no soc així, eh, però em treu de polleguera", diu també rient. "Elisa, la pastilla, ¿que no entens que te l'has de prendre?" se sent que li diu a l'àvia a continuació. Instants després li recrimina que no se la prengui i l'acaba tirant a la brossa sense donar-li entre noves vexacions. "Si et fan mal els peus i el cap, et fotràs!", li acaba dient.

Després de la difusió del vídeo, la conselleria ha informat que, "davant d'aquestes imatges que mostren un tracte vexatori a una residència de gent gran, el Departament ha activat la inspecció dels serveis socials".

En un comunicat, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha explicat que ha demanat als departaments de Salut i Afers Socials de la Generalitat –de qui depèn el centre– que investiguin els presumptes maltractaments, "per aclarir els fets i evitar que es tornin a produir". Segons l'alcalde, al vídeo s'aprecia "un comportament presumptament ofensiu i no respectuós amb una de les persones ingressades en aquest centre, amb actituds, tractament i llenguatge absolutament intolerables".