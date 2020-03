Agents de circulació, policia i bombers reten homenatge al personal sanitari

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitari ( SAAS ) ha penjat un vídeo a la seva pàgina de Facebook on es pot veure com agents de circulació, policia i bombers, han homenatjat les tasques que està duent a terme el personal sanitari. Cal recordar que, durant aquests dies, els professional d'aquest sector estan vivint moments complicats, ja que constantment estan sotmesos a un possible contagi de la malaltia.