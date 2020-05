Així de contagioses poden ser les reunions dins de casa

Des d’aquest dilluns, algunes ciutats del país veí (entre elles, la Seu d’Urgell), han entrat en l’anomenada Fase 1 de la desescalada, que permet reunions de fins a 10 persones en domicilis. La condició per fer trobades amb familiars i amics dins de casa és que els convidats mantinguin els dos metres de distanciament social o portin la mascareta, i dependrà de la responsabilitat de cadascú complir aquestes mesures.

Al Principat, aquestes reunions encara no estan permeses, però el control en el nombre contagis i els possibles bons resultats del cribratge massiu de la població podrien obrir la porta a aquesta possibilitat.

Per demostrar com de perilloses poden arribar a ser les reunions dins de casa si un dels integrants està contagiat de Covid-19, la televisió japonesa NHK ha fet un experiment en un suposat menjador, on els comensals es van servint el dinar mentre xerren animadament. Primer els han posat a les mans un líquid fluorescent que no es percep a la vista, i després els han deixat menjar tranquil·lament. Quan han acabat, han encès uns llums ultraviolats i han pogut comprovar la quantitat d’estris comuns que havien arribat a tocar. Tot plegat, per corroborar el contagi que es podria produir en espais on coincideixi molta gent.

Celebracions i restaurants

El motiu pel qual la cadena nipona ha fet aquesta demostració, és per l’ elevat nombre de contagis de coronavirus que es van produir entre japonesos que havien estat en un creuer. Els experts van assenyalar els bufets dels restaurants com el gran focus de propagació del virus entre els viatgers que van agafar la malaltia. Aquest fet justificaria que molts països hagin prohibit els pròxims mesos fer aperitius a peu dret i posar bufets en celebracions com casaments, i obligar els restaurants a servir menjar a les taules sense que hi hagi zones de servei comunes.