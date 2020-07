American Eagle aterra al mercat europeu a través d’Andorra

La marca nord-americana de roba per excel·lència aterra a Europa a través d’Andorra. American Eagle ha escollit el Principat com la porta d’entrada al mercat europeu i oferirà la seva col·lecció, en exclusiva, als grans magatzems Pyrénées. La firma, propietària també de la línia de roba interior Aerie, es presenta com una marca optimista, inclusiva i amb esperit jove. La seva roba és reconeguda a nivell mundial per tenir peces desenfadades, que segueixen les tendències, però de gran qualitat i a preus assequibles.



A partir d’aquest divendres 31 de juliol, segons informa ANA Economia, a Pyrénées s’hi podran trobar dessuadores, samarretes, camises estil hawaianes i una àmplia selecció de texans en la col·lecció masculina, i samarretes, shorts, vestits i pantalons texans de les línies "Jegging", "Curvy", "Wide leg crop" o “Destroyed” en la col·lecció femenina.



American Eagle Outfitters va facturar l’any passat 3.868 milions d’euros. Amb seu a Pittsburgh, a l'oest de l'estat de Pennsilvània, la companyia opera a través de 1.000 botigues repartides pels Estats Units, el Canadà, Mèxic, la Xina i Hong Kong. Amb l’arribada a Andorra la companyia fa el primer pas per entrar al mercat europeu.