D'Andorra al món, amb mascareta

La dita diu que les situacions desesperades requereixen mesures desesperades, però en el cas de l'empresa andorrana OTSO més aviat s'hauria d'aplicar l'expressió "mesures enginyoses". Per fer front a la crisi econòmica provocada per l'emergència sanitària, la companyia especialitzada en roba esportiva ha passat de fabricar mitjons a dissenyar mascaretes i s'ha convertit en una de les marques més de moda per protegir-se contra la pandèmia.

La responsable de la secció de roba i mascaretes de Pyrénées, Maria Antonia Arp, ha confirmat a l' ANA Economia que "malgrat que les tenim disponibles des de fa poc, des del 24 d'agost, el ritme de vendes de la marca OTSO ha estat molt alt, d'unes 60, que pot semblar una xifra baixa però en realitat és important respecte a d'altres que tenim disponibles".

Les més demandades són les d''animal print', però també les que incorporen la imatge de l'empresa, el llop, "ja que té un aire molt hivernal i la gent ja es prepara per a la nova temporada". D'altres amb vendes importants han estat la de color blau elèctric i la negre, "que sempre combinen amb tot".

Fabricades a la Unió Europea, les mascaretes “born in Andorra” estan formades per tres capes. Una d’interior feta de cotó, que evita la irritació de la pell i filtra els bacteris que estan en suspensió per l’aire, una d’exterior de polièster, que és resistent a l’aigua, i una d’intermèdia de polipropilè, que no deixa passar cap tipus de partícula. Però el que realment les fa especials és el seu disseny exterior: OTSO té un total de 32 models diferents –la majoria es poden trobar als grans magatzems– i tres mides diferents per adaptar-se a tots els públics.