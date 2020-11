Ansu Fati, Trump i Biden amb mascareta i Pau Donés són els caganers 'top' d'enguany

La pandèmia que està marcant l'actualitat tot aquest 2020 també marca les novetats de l'empresa gironina Caganer.com. Entre les figures de nova creació d'aquest any està el jugador del Barça Ansu Fati i l'entrenador Ronald Koeman, polítics com Pedro Sánchez, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Donald Trump, Joe Biden, Vladímir Putin o Boris Johnson amb mascareta i personatges com la reina Isabel II o el desaparegut cantant de 'Jarabe de Palo', Pau Donés.



Des de l'empresa de Torroella de Montgrí, Marc Alós, admet que ha estat un any "complicat" per la pandèmia però confia en les fires que es puguin celebrar i la venda en línia. L'empresa ha presentat aquesta setmana una trentena de novetats per a aquesta temporada, clarament marcada per la pandèmia. A més, en l'àmbit polític, les eleccions nord-americanes han fet proliferar noves figures. Per això, a més de posar mascareta a Trump, l'empresa ha creat la figura de Joe Biden amb i sense màscara.



L'empresa de figuretes també ha volgut retre homenatge al cantant Pau Donés, que va morir el mes de juny, com ja va fer anys enrere amb Montserrat Caballé o David Bowie. En la línia musical, també s'estrenen Lemmy Kilmister (Motörhead), mort el 2015, Gene Simmons (Kiss) i Angus Young (AC/DC).



L'hivern passat, les peces més venudes van ser les de la cantant Rosalia, els personatges de la sèrie de televisió 'La casa de paper' i el 'caganer' de Carles Puigdemont, que ja forma part dels més venuts juntament amb Barack Obama, Donald Trump o Leo Messi.



Les figures costen 16 euros majoritàriament, tot i que algunes tenen un preu de 12 euros.