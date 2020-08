Apareixen mortes un grup d'ovelles a Canillo

Un nombrós grup d'ovelles ha aparegut mort aquest dissabte a la zona del riu de Manegor, a la Vall d’Incles, i una altra cinquantena haurien desaparegut. Segons els banders i el pagès propietari dels animals, les morts s’atribueixen a un gos salvatge pel tipus de mossegades que han patit les ovelles, tot i que no està assegurat al cent per cent, i es descarta que l'atac hagi estat per part d'un os. S’estan fent les tasques pertinents per localitzar les ovelles desaparegudes.