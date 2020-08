Sempre és un bon moment per iniciar-se en l’observació del cel però l’agost ho és especialment: la majoria estem de vacances, fa bona temperatura i estem fins tard a l’aire lliure. Pels volts de Sant Llorenç (10 agost) -quan hi ha la pluja d’estels més popular de l’any- podem gaudir de l’espectacle de veure com cauen estels fugaços sense necessitat de prismàtics ni telescopi. “Només cal mirar i disfrutar”, proposa Albert Morral, director científic de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell (astrosabadell.org).

Què pots veure?

Des de la ciutat també es pot gaudir del cel, l’únic que necessites saber és què pots intentar veure i què no en funció del lloc on siguis i la llum que hi hagi. “La lluna es pot observar des de qualsevol lloc i si ho fas a través dels prismàtics es pot convertir en tot un espectacle, però també es pot veure Júpiter i els seus principals satèl·lits. A ull nu tenim cinc planetes –Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn– visibles des de la Terra”, assegura Joan Anton Català (www.joanantoncatala.com), astrofísic, químic quàntic i divulgador científic (@estelsiplanetes a les xarxes socials). A partir d’aquí, si surts de la ciutat i vas a entorns més rurals i foscos el cel s’obre, sobretot a l’estiu. “L’únic que necessites és paciència. Estirar-te còmodament en un entorn fosc i mirar el cel en un lloc que estigui clar, sense edificis ni arbres que tapin la visió”, recomana Català. Les nits prèvies al 15 d’agost són les millors per veure les llàgrimes de Sant Llorenç, especialment aquest any que la lluna serà minvant i no sortirà fins a la matinada.

Aprèn a mirar el cel

El millor que pots fer si vols aprendre a mirar el cel és dur un planisferi –físic de paper cartró o virtual amb les aplis del mòbil–, estar amb algú que en sàpiga o posar-te en contacte amb agrupacions astronòmiques, que a Catalunya n’hi ha moltes i són molt actives amb aficionats que organitzen activitats obertes al públic. El més bàsic és entendre que les estrelles són sols que també poden tenir planetes i reconèixer constel·lacions. “És una afició barata i tota una experiència. A ull nu pots gaudir-ne però si agafes uns prismàtics i apuntes al cel és increïble tot el que pots veure”, afirma Català. Abans de plantejar-nos adquirir un telescopi, recomana que gaudim del cel a simple vista, llegim sobre el tema, recuperem uns prismàtics que hi hagi per casa i comencem a passar-ho bé observant el cel: “Si després en vols més, contacta amb algun expert o associacions astronòmiques. Abans de comprar-lo podràs sortir amb ells i veure els telescopis. En funció del pressupost, des d’on facis les observacions i els interessos que tinguis és més adequat un o un altre”. Salvador J. Ribas, director del Parc Astronòmic Montsec (www.parcastronomic.cat), coincideix en el fet que convé construir el coneixement pas a pas: “Només quan ja hi estiguem una mica posats és el moment de plantejar-nos un telescopi, iniciant-nos en companyia de persones que en sàpiguen i ens en puguin ensenyar”.

El cel d'agost

A més de les llàgrimes de Sant Llorenç de mitjans d’agost, entre el juny i el setembre les nits sense lluna es veu la Via Làctia, una franja de llum impressionant que travessa el cel per sobre nostre. Dels cinc planetes que tenim a l’abast, aquest estiu Júpiter i Saturn estan especialment brillants a mitjanit en direcció sud: es poden veure els anells de Saturn o les taques de l’atmosfera de Júpiter amb un petit telescopi. “El 2020 és l’any de Mart, cosa que suposa que a finals de setembre i sobretot a l’octubre podrem veure’l de matinada, serà una llum molt brillant de color taronja”, recorda Català. Explica que el meravella mirar el cel i ser conscient que algunes de les coses que veu són imatges del passat: “Podem observar estrelles que van emetre la llum fa 1.000 anys, han estat viatjant durant anys, ens arriben ara i potser ja no existeixen. I mentre explores, trobes i reconeixes el que mires, potser hi ha algú al planeta d’algun dels sols que estem veient que està fent el mateix que tu, mirar el cel i emocionar-se”.

Una altra bona opció per gaudir del cel és aprofitar les visites que organitza l’observatori més gran de Catalunya, el Parc Astronòmic Montsec - Centre d’Observació de l’Univers, situat al Prepirineu català. “El nostre centre està pensat per acostar l’astronomia al públic i poder descobrir l’Univers. Les nostres eines, com el planetari Ull del Montsec -planetari multimèdia 3D digital amb una cúpula mòbil de 12 metres de diàmetre- o l’espai d’observació Parc de Telescopis, estan dissenyades per a aquest propòsit, per això atenen des de grups d’educació infantil fins a estudiants universitaris d’astrofísica en pràctiques passant per públic de tots els perfils”, explica el seu director.

Una experiència extraordinària

El que més li agrada a Albert Morral és intentar entendre com és l’Univers: “Es pot fer de diverses maneres, soc físic i astrònom i m’agraden les matemàtiques que hi ha al darrere, però només cal mirar al cel per adonar-se que el que es veu és espectacular, i es pot contemplar de moltes maneres, a ull nu, amb prismàtics, telescopi o fent fotografies amb càmeres molt sensibles”. La seva afició va començar quan tenia 10 anys i és va refermar als 16, quan va aparèixer el cometa Halley. “Llavors ja em vaig apuntar a l’agrupació i en vaig anar aprenent”, explica. La majoria d’habituals de l’associació tenen més de 40 anys i moltes ganes d’aprendre i saber mirar el cel. Els últims anys l’agrupació està promocionant activitats infantils, els visiten escoles, fan cursos intensius i casals d’estiu per acostar l’astronomia a tothom. Des de fa poc també tenen un grup de joves a qui donen llibertat perquè programin activitats, xerrades, tallers i organitzin sortides. Laia López, enamorada de l’astronomia des que va veure Júpiter a través d’un telescopi amb 12 anys, ha coordinat els últims anys el grup de joves de l’agrupació: “Fem sortides al Montcau o camps d’observació amb els telescopis portàtils que tenim o els que ens deixa l’associació. Observem planetes, galàxies, nebuloses… Poder veure planetes amb els teus ulls és extraordinari, tant per la bellesa del que contemples com pel que comporta, aquesta curiositat de voler saber més i intentar respondre preguntes que encara no tenen resposta, sent conscient que els humans som petitíssims comparats amb l’Univers”.

Quatre eines per gaudir de les estrelles

SkyView

Disponible per a iOS i Android. És com un mapa del cel. Només has d’anar a l’apli, posar el mòbil mirant al cel i t’indica les estrelles, constel·lacions, planetes i satèl·lits que tens al davant.

Star Chart

També et permet veure estrelles visibles als dos hemisferis, planetes, 88 constel·lacions i satèl·lits que orbiten al teu voltant. Gratuïta per a iOS i Android.

Detector EEI

Minuts abans que l’Estació Espacial Internacional passi per on ets reps una alarma perquè comprovis que és aquell punt brillant que es desplaça per sobre teu.